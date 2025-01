Barrios: «Estamos dolidos por la derrota con el Leganés, pero no olvidamos la racha que llevábamos»

Pablo Barrios ha dado el paso en el Atlético y eso emociona. Primero a su entrenador, que vuelve a moldear un talento a su gusto y segundo a una afición, la rojiblanca, siempre necesitada de ídolo provenientes de la cantera. Fue el futbolista encargado de analizar la actualidad de los rojiblancos tras la derrota ante el Leganés que rompió el récord de victorias consecutivas del club.

«Estamos dolidos, como con cualquier derrota, pero no nos olvidamos de la racha que llevábamos y espero que podamos seguir trabajando para mantener el nivel», dijo Barrios sobre el sentir del vestuario tras la cruz en Leganés. Precisamente en un partido en el que hicieron méritos para que no se les escapara.

En lo personal, Barrios se ha sentado esta temporada en el once titular como sucesor de Koke. «Muy contento porque por fin he podido tener una racha de partidos. Los jugadores cuando más disfrutamos es en el campo. Tengo que seguir como lo estoy haciendo para ayudar al equipo. Desde que subí todos me han ayudado mucho, aunque por la posición en la que juego me fijo en Koke», analiza Barrios

Recibir el testigo del capitán no achanta al canterano rojiblanco. «No me asusta, me llena de orgullo que el capitán diga eso sobre mí. Espero disfrutar con él muchos partidos y seguir aprendiendo de él. Es mi referente tanto dentro como fuera del terreno de juego», analiza Barrios que tiene en el debe anotar más goles.

«El otro día tuve una clara y nada, antes de navidad también también… Sé que tengo que trabajar en ello y tener más confianza en mí mismo. Espero mejorar», explica un Barrios que finaliza su comparecencia con el discurso de su técnico. «No pensamos en el sorteo de Copa porque nos centramos en el siguiente partido», zanja.