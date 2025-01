El Barcelona utiliza la sanción a Vinicius como escudo: «Demuestra a lo que nos enfrentamos cada día»

Se mueve el Barcelona como un funambulista entre la mala gestión deportiva e institucional y la ruina reputacional con el ‘caso Dani Olmo’. Todavía a expensas de que el CSD falle a favor del club azulgrana y puedan inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, el sentir de la entidad catalana, verbalizado por Elena Fort, su vicepresidenta, que defiende la gestión al mismo tiempo que utiliza como escudo la sanción a Vinicius.

«Eso demuestra a lo que se enfrenta el Barça cada día, no es proporcional si se compara con lo que le cayó a Hansi Flick», exclamó, comparando la sanción a Vinicius y la que recibió el técnico azulgrana después de su expulsión durante el partido ante el Betis, que, por otro lado, fue de dos partidos, los mismos que le han caído al futbolista brasileño del Real Madrid.

Fort utiliza la sanción a Vinicius como escudo y con el objetivo de desviar la atención del caso Dani Olmo, cuya gestión defiende la directiva azulgrana. «Trabajamos de la mano de la Liga, cumplimos con todo. No es verdad que esperemos al último día. La operación de los asientos VIP la iniciamos a mediados de octubre, pero los requerimientos de la Liga han cambiado», asegura la vicepresidenta.

«La Liga marcó los timmings. No hay negligencia. En ningún caso. A veces no controlas el cierre de las casos. Nunca dejamos de tener la responsabilidad. No es por una mala actuación del Barça, sino todo lo contrario. Niego la improvisación. Hay situaciones concretas, pero las ligas de Tenerife las ganamos en el último momento… No se ha entendido el trato de la Liga en todo esto… Creemos que la resolución será a favor. El presidente ya explicará todo y lo podremos valorar», detalla en Rac1.

La dirigente defendió la gestión de la Junta Directiva en la venta de los palcos del futuro Camp Nou, pero no supo decir a qué empresas había vendido la entidad ese activo del club. «No sé los nombres de las dos empresas del Golfo Pérsico que han comprado por 30 años estos 470 asientos VIP», aseguró la dirigente en una operación que ha dado al Barça un balón de oxígeno de 28 millones para pasar a la regla del 1-1.

Finalmente, la mano derecha de Laporta no quiso pedir perdón por los retrasos que los socios azulgrana están sufriendo en el regreso al Camp Nou. «A día de hoy no hay una fecha exacta para volver al Camp Nou, pero será esta temporada cuando se pueda. Hemos hecho un ejercicio total de transparencia. Ha habido imponderables que las primeras previsiones se hayan retrasado por problemas de mano de obra o suministros. La desviación será de unas semanas arriba o abajo. Sobre la penalización, las valoraremos a final del proyecto y analizaremos si se han de aplicar o no», zanjó.