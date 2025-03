El Barcelona prepara el derbi contra el Girona con Raphinha, Araujo y una sorprendente novedad

El Barcelona se ha ejercitado este sábado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del duelo liguero correspondiente a la jornada 29 con Raphinha y Araujo ya con el grupo después de regresar desde Sudamérica tras el parón de selecciones. Pero la gran novedad en el entrenamiento azulgrana antes de recibir en el Olímpico de Montjuic al Girona fue el regreso de Christensen. El defensa danés volvió a entrenar junto a sus compañeros después de superar su lesión en el sóleo de la pierna derecha.

El conjunto azulgrana ha vuelto este sábado a los entrenamientos para preparar su próximo compromiso de Liga, otra vez en el Olímpico de Montjuic, contra el Girona. Un derbi catalán donde el Barcelona buscará mantener la distancia en el liderato frente a sus perseguidores.

Raphinha y Araujo, que no pudieron estar ante Osasuna, se entrenaron con normalidad junto al grupo este sábado en la Joan Gamper. El brasileño directamente se quedó fuera de la convocatoria tras sumar dos partidos completos con su selección y una odisea de viaje para intentar llegar al partido. El uruguayo, en cambio, estuvo en el banquillo, pero no tuvo minutos. Lo normal es que ambos sean titulares este domingo contra el Girona.

Pero la gran novedad en el entrenamiento del Barcelona de este sábado fue Christensen. El central danés, que solamente ha podido disputar un partido con el equipo esta temporada por culpa de las lesiones, saltó al césped junto al resto de sus compañeros y completó el entrenamiento con normalidad. Hay que esperar, eso sí, para ver si está listo para regresar a una convocatoria o no.

El que no entrenó al mismo ritmo que el resto del grupo fue Frenkie De Jong. El mediocentro holandés lo hizo al margen y es que sufre una sobrecarga en el aductor que ya le obligó a abandonar el partido ante Osasuna antes de tiempo. Lo normal es que no esté disponible para este domingo contra el Girona aunque no es una lesión grave. Dani Olmo, que estará tres semanas de baja tras caer lesionado el pasado jueves, no estuvo junto al grupo. Tampoco el resto de lesionados: Casadó, Bernal y Ter Stegen.

🇧🇷Raphinha vuelve a los entrenamientos tras el parón 🔙 pic.twitter.com/RzNx4GzVCS — Víctor Navarro (@victor_nahe) March 29, 2025