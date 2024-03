El Barcelona pide una rebaja al Ayuntamiento por Montjuic

El Barcelona espera que las obras del Camp Nou cumplan los plazos establecidos, que la fecha que se apuntó como la del retorno del equipo a su estadio sea real y no otra de esas promesas y objetivos que no se materializan, que no se alcanzan.

Noviembre de 2024, fecha del 125 aniversario del club, es el momento del regreso al templo culé, al nuevo Camp Nou, aunque aún a medio hacer, en una copia del proceder del Real Madrid con el Santiago Bernabéu, al que dio uso mientras se concluían las obras. Pero en Barcelona no se fían de cumplir con los plazos y ya negocia una rebaja en su estancia en Montjuic con el Ayuntamiento.

En el Barcelona existe cierta satisfacción por cómo están evolucionan las obras, cumpliendo los plazos en el calendario, pero también se tiene la duda de que se puede complicar en los próximos meses hasta tal punto de que no lleguen a la fecha prevista. Es por ello, y ante el fin del contrato firmado previamente con el Ayuntamiento de Barcelona, que el club lleva ya semanas en negociaciones para la ampliación del mismo, para asegurarse el tener un lugar donde disputar sus partidos si todo se trunca.

Pero las negociaciones continúan y es en parte por la necesidad de un Barcelona lejos de su mejor estado económicamente, que pide una rebaja sustancial en los términos firmados anteriormente con el Ayuntamiento por Montjuic. La directiva de Joan Laporta ve excesivo el actual coste del alquiler que paga el Barcelona por ocupar el Olímpico en estos momentos, por el que ya tuvieron que abonar 20 millones de euros.

El Barcelona quiere mayor comprensión del Ayuntamiento

Es por este motivo, el económico, que el Barcelona quiere mayor comprensión por parte del Ayuntamiento barcelonés, especialmente porque esta no es más que una medida previsora actualmente, ante la posibilidad de que no cumplan lo plazos establecidos y para que el primer equipo culé no se encuentre sin estadio mientras se intenta acabar las obras a contrarreloj, al menos las operaciones más inmediatas.

En cualquier caso, la afición culé no verá el nuevo Camp Nou finalizado hasta verano de 2026. Esa es la fecha que se estima desde el Barcelona para la conclusión de las obras y con todo lo previsto implantado el nuevo templo blaugrana, que podrá acoger un total de 104.600 espectadores que no tendrán que preocuparse por las condiciones climáticas en cada partido, ya que será completamente cubierto.

La realidad es que desde el propio Barcelona se espera volver cuanto antes al Camp Nou, sobre todo por una cuestión deportiva. Fue el propio Xavi Hernández el que aseguró que el equipo no estaba del todo cómodo en Montjuic, que no la sentía del todo como su casa, al menos no igual de cómodo que en el Camp Nou, en otra excusa más del técnico egarense ante algunos de los partidos perdidos como local esta temporada. El tira y afloja entre el Barcelona y el Ayuntamiento continúa en busca de un punto intermedio entre todas las partes que dé un buen seguro al club blaugrana de cara a posibles contratiempos con las obras.