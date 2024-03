El Barcelona duda de Pedri

La última lesión de Pedri González en el recto anterior de su pierna derecha ha despertado una importante preocupación en el Barcelona. El futbolista tinerfeño tuvo que retirarse lesionado en la primera mitad del partido ante el Athletic Club este domingo y las sensaciones no son nada buenas. Desde dentro del club ya no saben qué hacer con su jugador, que abandonó San Mamés llorando a sabiendas que va a estar alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. La Eurocopa está a la vuelta de la esquina y pasar por el quirófano, de momento, no se valora como opción.

Pedri ya se perdió el final de la pasada temporada por una lesión en aquel maldito recto anterior de su pierna derecha. Una zona que es la única que le viene dando problemas en las últimas temporadas en el Barcelona. De hecho, no acudió a la Nations League -que acabó ganando España- con el objetivo de prepararse de cara a esta presente temporada. El conjunto azulgrana le preparó un plan específico para el verano y de esta manera intentar hacer olvidar las continuas lesiones que venía sufriendo en esa zona.

El ‘8’ culé se preparó sin descanso el pasado verano junto a su gran amigo y actual jugador de Las Palmas Alberto Moleiro con el objetivo de preparar la actual temporada y cuyo plan específico se llevaba a cabo para prevenir futuras lesiones. Situación que parece no haber funcionado, pues Pedri ya suma tres lesiones en esa zona en lo que va de temporada y habiéndose perdido casi 20 partidos entre todas las competiciones.

Y es que desde dentro del Barcelona quieren y desean que la implicación de Pedri sea ejemplar, pues el recto anterior de su pierna derecha está siendo la gran ‘kryptonita’ del futbolista desde que llegó al conjunto azulgrana. El futbolista sigue cayendo en esa zona sin parecer tener fin al problema. El club ha hecho (y está haciendo) todo lo posible por cuidar del que es el jugador bandera de su proyecto. Pero para este tipo de lesiones, la dedicación del futbolista debe ser del 100% y dedicar las 24 horas del día.

Se sabe de algunos futbolistas que han tirado en el Barcelona al traste su carrera deportiva por no estar concentrados y focalizados en el fútbol, y más importante es aún cuando se está lesionado. Pedri, cuando ha estado sobre el césped esta temporada se ha visto a un futbolista sin la chispa y la confianza que le caracterizaba en su primer año. Por ello, el club espera una dedicación absoluta como ya ocurrió el pasado verano, aunque sin los resultados esperados.

Xavi cuida de Pedri

Después del partido ante el Athletic Club, Xavi mostraba en rueda de prensa su gran preocupación por la lesión de Pedri: «Hay que darle cariño, animarle. Ha hecho todo para recuperarse y estar bien. Hemos cuidado todos los detalles y vuelve a pasar. Quizás hemos de poner más de nuestra parte para que no se vuelva a lesionar. Volverá más fuerte y volverá bien».

El Barcelona tiene con Pedri un jugador diferente. Diferencial. Especial. Y quieren retenerle hasta el final de sus días. Pedri es, junto a Gavi y Lamine Yamal, el futuro del club. Pero la realidad es que las últimas temporadas ha dejado de ser lo que todos quieren que sea. Las continuas lesiones están dejando al canario atrás y prueba de ello es la cantidad de partidos que se ha visto obligado a perder por lesión. Y todos ellos por el mismo músculo.

En los últimos días, muchos médicos especialistas en este tipo de lesiones recomiendan a Pedri pasar por quirófano. Después de ocho lesiones en esa zona, lo mejor sería operarse, decir adiós a la temporada y comenzar a pensar ya en la siguiente. Pero por el momento el jugador no quiere oir hablar de esa posibilidad, pues la Eurocopa está a la vuelta de la esquina y le hace especial ilusión formar parte de la plantilla de Luis de la Fuente.