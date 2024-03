A Pedri se le aparece el fantasma de Prosinecki

«Es lo más negativo del partido. Me dijo el médico que no pintan bien», decía el entrenador del Barcelona Xavi Hernández tras el 0-0 en San Mamés ante el Athletic de Bilbao sobre las lesiones de Frenkie de Jong y Pedri González. Es realmente éste último y la dinámica y tendencia que está acostumbrando lo que preocupa con fuerza en el Barcelona. El canario está enlazando una lesión tras otra, dolencias y problemas musculares que le llevan a parar una y otra vez. A Pedri se le aparece el fantasma de Robert Prosinecki.

Fue antes del descanso en San Mamés cuando llegó ese momento que le hizo frenar a Pedri. Todo parece apuntar a que fue el muslo donde se llevó la mano el internacional español, otro problema muscular parece apuntar a la espera de que los exámenes médicos determinen exactamente el alcance de esta nueva lesión, una más, de la que Xavi ya vaticinó que pintaba bien…

De 27 partidos de Liga, solo 16 disputados. De siete de Champions, solo cuatro… Desde finales de agosto de esta presente temporada hasta principios de noviembre de este curso estuvo lesionado por una lesión en el muslo, una lesión en el recto anterior de su pierna derecha, de grado II, de la que se estimó que volvería para octubre pero no lo hizo hasta principios del mes de noviembre. A mediados de diciembre, otra vez, «una pequeña lesión muscular» le dejaba fuera otros tres partidos.

En total esta temporada alcanza los 1.554 minutos de juego en 24 partidos, dos goles y cuatro asistencias es la aportación de un Pedri al que es una obviedad que le pasó factura cómo llegó a la élite, cómo se exprimió al límite su participación y como se rompió tras los Juegos Olímpicos que disputó allá por 2021, donde en un mes enlazó una primera lesión muscular en el cuádriceps izquierdo que le dejó out un par de partidos para recaer unas semanas después para estar fuera tres meses.

Esa misma temporada sufrió otra lesión en el mes de abril, en 2022, una rotura en el bíceps femoral de su maltrecha zurda, que le dejó fuera otros dos meses. El arranque de la temporada 22/23 parecía romper su mala racha, hasta que en 2023, una lesión en el recto anterior de su muslo derecho le apartó otros dos meses del fútbol. A finales de esa temporada, más problemas musculares por los que no acabó el curso y no disputó la Final Four de la Nations League con España. Un mes fuera.

En lo que va de temporada 23/24, tras esta última ante el Athletic de Bilbao, Pedri suma su tercera lesión, la octava desde que llegó al Barcelona y a la élite. Tras disputar 52 partidos en la temporada 20/21, más los que jugó con España en sus diferentes selecciones, un total de 16, Pedri no ha vuelto a ser el mismo. En la 21/22 fueron 22 partidos solo con el Barcelona, en la 22/23 fueron 35 y en la actual 23/24 van solo 24 encuentros con la elástica blaugrana.

A nivel porcentual, en base a los partidos disputados del Barcelona, Pedri pasó de disputar el 96,3% de sus encuentros en su temporada de debut como culé, a los posteriores 41,5% en la 20/21 (22 de 54 partidos del Barça), 66% en la 21/22 (35 de 53) y el actual 61,5% en esta campaña 23/24 (24 de 39). De 199 partidos oficiales que ha disputado el Barcelona desde que Pedri es blaugrana, el canario sólo ha disputado 133 duelos, 66,8% tan solo. El canario se ha perdido uno de cada tres partidos que ha jugado su club.