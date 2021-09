El Barcelona recibe al Granada en el Camp Nou este lunes donde paralelamente al partido se juzgará a Ronald Koeman. El entrenador se mide a uno de esos equipos que el año pasado le impidió pelear por la Liga hasta la última jornada ya que los azulgranas cayeron derrotados por 1-2 ante el cuadro andaluz.

Ya se ha dejado de hablar de Leo Messi, ahora el foco de conversación y de debate entre la hinchada culé y la directiva del Barcelona se lo lleva Ronald Koeman. El técnico holandés está gravemente cuestionado y una derrota podría costarle el cargo, aunque él en la rueda de prensa previa al choque haya querido quitarle hierro al asunto al asegurar que nadie del club se lo haya comunicado.

Y es que desde que Joan Laporta ganó las elecciones, la situación de Ronald Koeman no ha sido nada estable. Pese a que el presidente del Barcelona lo ratificó en su puesto siempre parece que pende de un hilo. Le sucedió, sobre todo, en verano, cuando el máximo mandatario culé le dijo que aguantara dos semanas por si encontraba un técnico mejor, tal y como ha reconocido el propio técnico holandés.

Ahora, tras no convencer en este inicio de curso con la derrota por 0-3 frente al Bayern de Múnich en la Champions League, una derrota frente al Granada podría ser el fin de la etapa de Koeman en el Barcelona. A partir de ese momento el problema sería peor, porque qué entrenador querría aceptar este proyecto nada más empezar la temporada sin haber podido influir en los fichajes.

Y es que el Barcelona tiene que aceptar que está viviendo una época de transición, un fin de ciclo después de la marcha de Leo Messi y anteriormente de otros jugadores que firmaron la época gloriosa del club. Eso en lo deportivo, porque en lo económico siguen atravesando un terreno farragoso en el que tienen que cuadrar las cuentas y reducir las deudas que tienen.

Volviendo a lo deportivo, el cuestionado Ronald Koeman no podrá contar con futbolistas lesionados como Jordi Alba, Pedri, Dembélé, Braithwaite o el Kun Agüero. Tampoco con Ansu Fati, que continúa con su puesta a punto. De esta manera, el once con el que saldría el ex seleccionador de Holanda será algo parecida a esta: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Eric García, Dest; Busquets, Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Memphis, Coutinho y Luuk de Jong.

El Barcelona, que tiene un partido pendiente frente al Sevilla, llega al encuentro con un balance de dos victorias y un empate, por lo que realmente la situación en la Liga no está nada mal. De hecho, ante el único choque en el que se han dejado puntos ha sido frente al Athletic, que también amargó al Atlético en el Metropolitano justamente esta jornada.

El Granada, también en crisis

Delante estará un Granada que no termina de arrancar a las órdenes de Robert Moreno. El ex seleccionador de España no está logrando continuar con ese gran proyecto que lideró Diego Martínez y todavía no sabe lo que es ganar en Liga. De hecho, el cuadro nazaría suma sólo dos puntos, por lo que ha empatado dos partidos y ha perdido los otros dos.

Todo apunta a que Robert Fernández tiene claro el once con el que saltará al césped del Camp Nou para intentar sacar algo positivo de su visita al Barcelona. Maximiano defenderá la portería y la defensa estará formada por cinco hombres: Arias, Duarte, Germán, Abram y Neva. En la medular, Monchu, Montor y Gonalons formarán el trivote y como hombres más adelantados aparecerán Machís y el colombiano Luis Suárez.