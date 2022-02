El carrusel de partidos para el Barcelona no para y vuelve este fin de semana a la acción con la vigésimo sexta jornada de Liga Santander, que le enfrenta al Athletic de Bilbao. Los de Xavi Hernández, tras enlazar dos buenos resultados ante Valencia (1-4) y ante Nápoles, que valió el pase a octavos de la Europa League, llega con la moral alta y el objetivo de lograr asentarse en la regularidad de juego y resultados. Delante estará un conjunto de Marcelino García Toral que ha crecido exponencialmente en los últimos meses.

Regularidad. Es una palabra que ha repetido Xavi durante muchas ruedas de prensa desde que se sentó en el banquillo del Barça. Lo está logrando en el juego y le era esquivo de cara a puerta, a la consecución de los goles que deciden realmente los partidos. Las dos últimas victorias ante Valencia y Nápoles, con goleadas –ambas con cuatro goles–, han devuelto algo de crédito al egarense, así como unos jugadores que comienzan a creer en las posibilidades de la actual plantilla, tras los fichajes invernales.

Ocho goles en los dos últimos partidos son el gran dato positivo que arrojan los culés, sobre todo tras los empates previos ante Espanyol y en la ida de Europa League ante el Nápoles. El vaivén de emociones ha sido constante durante este primer tramo de la temporada para Xavi y les ha costado afianzar sus rachas con resultados positivos y otros no tanto. De hecho este curso aún no han sido capaces de enlazar tres victorias consecutivas, tan sólo dos, y será ante los leones cuando se dé esta nueva oportunidad para echar abajo otro muro para el actual Barça.

El Athletic de Bilbao, por su parte, llega en una muy buena racha de resultados. Desde perder la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, los vascos han sumado cinco triunfos en siete partidos, contando la eliminación del Barça y del equipo blanco de la Copa del Rey. Está en semis del torneo copero con todo juego aún con el Valencia, con el que empató 1-1 en la ida. Su última victoria en el derbi vasco por 4-0 ante la Real Sociedad refuerza sobremanera el trabajo de Marcelino con los leones.

Cuentas pendientes

El Barça no ha sido capaz de ganar esta temporada al Athletic de Bilbao, de hecho no ha sido capaz de estar por delante en el marcador ante ellos tras 210 minutos. Con Ronald Koeman aún en el banquillo, el Barça no pasó del empate en San Mamés en la jornada 2 en el primer tropiezo de los culés este curso. El gol de Memphis igualó la contienda en aquella ocasión. En Copa del Rey, más de lo mismo. Fueron los leones los que golpearon primero. Munian hizo el 1-0, Ferran Torres igualó en el primer tiempo. En la recta final Íñigo Martínez puso el 2-1 pero Pedri sobre la bocina forzó la prórroga. Ya en la media hora final, Muniain pondría el definitivo 3-2 de penalti.

Habrá ganas en otro cruce entre catalanes y vascos, con mucho en juego ambos equipos en la clasificación. La racha del Athletic les ha permitido acercarse a los puestos europeos. Están a cinco puntos del Barça, aunque con un partido menos que los culés. Hay cinco equipos en la pugna por esos puestos en ese mínimo colchón que marcan en ambas esquinas los blaugrana y los rojiblancos.

Bajas, pocas

Llegan ambos equipos con pocas bajas para este partido aunque sí es cierto que llega el Athletic de Bilbao con bastante más descanso. Los vascos no tuvieron competición entre semana por lo que llegan más frescos y preparados para este encuentro en el Camp Nou. El gran esfuerzo del Barça ante el Nápoles tendrá su efecto aunque no se esperan grandes cambios en los once de ambos equipos.

Xavi Hernández no podrá contar con Jordi Alba, que cumple su primer ciclo de tarjetas amarillas y no estará disponible para esta cita. Baja sensible en el Barça, que no cuenta con un sustituto natural en su posición en estos momentos. Ya intentaron el fichaje de un carrilero que hiciera competencia a Alba pero no se concretó su llegada. Dest, principal candidato a ocupar su puesto y Dani Alves volvería al once. En principio, se espera el mismo once de gala que colocó en Italia.

Por su parte, Marcelino sólo cuenta con las bajas de Álex Berenguer, por sanción, y de Nico Williams, por una lesión en los isquios. Pese a la partido de vuelta ante el Valencia del próximo miércoles, con todo por decidir, se espera que el técnico de los vascos salga con todo en busca de tres puntos cruciales para los objetivos ligueros de los leones.