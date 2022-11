El Barça tendrá que pagar 226.000 euros por talar 60 árboles

Hasta 60 árboles no entran en los planes de FC Barcelona para su nuevo Camp Nou, algo que no le saldrá nada barato a las arcas culés. Un total de 226.000 euros son los que tendrá que abonar el club blaugrana al Ayuntamiento de Barcelona por no trasplantar 60 de los 67 árboles y palmeras que debe modificar en el marco de las obras del nuevo estadio que quieren construir, tal y como contempla el plan urbanístico que ya fue aprobado por la administración de Ada Colau.

No está el Barça para cargos extras, sobre todo tras la dolorosísima caída en fase de grupos de la Champions League, que supondrá un revés importante a los ingresos que estimaban desde la cúpula de Joan Laporta, que también había estructurado sus presupuestos en base a alcanzar cotas mayores. Alzarse con el título de la Europa League sería la única vía que salvaría parte de esas ingentes pérdidas que supone el tropiezo deportivo de los de Xavi Hernández.

Como se contempla para cualquier plan urbanístico que depende de la autorización municipal, la tarifa que se debe abonar por arrancar un árbol que no sea trasplantado asciende hasta los 4.500 euros, aunque la cifra final que tendrán que abonar los culés es de unos 226.000 euros tan solo, cerca de un cuarto de millón para poder llevar a cabo las obras previstas para el nuevo estadio.

El consistorio barcelonés se basa en la denominada Norma Granada, el método de valoración ornamental más común para determinar el valor económico de árboles, palmeras y arbustos ornamentales, según diferentes ecuaciones matemáticas que tienen tanto un enfoque técnico como científico. Es de ahí de donde sale este precio que tendrá que abonar el Barça para continuar con las obras que irán alrededor del nuevo estadio, que se debe destacar que contemplarán una zona verde mayor que la actual, que crecerá en 23.000 metros con respecto a la actual y que tendrá, tras hacer desaparecer 60, 70 árboles nuevos.

Las obras del Espai Barça pondrán la sexta velocidad una vez acabe la presente temporada, momento en el que el Barça se instalará en su nueva morada, el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic, donde se prevé que juegue como mínima la temporada 23/24 al completo, momento en el que se derrumbará la tercera grada y visera de la tribuna para construir la nueva. Para el 2024 se prevé que el Barça regrese a su estadio pero con un aforo sensiblemente reducido, de 66.000 espectadores. Las obras no están previstas que concluyan hasta 2026.