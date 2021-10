El Barcelona volvió a tirar 90 minutos de partido a la basura. Otro partido más, éste ante uno de los recién ascendidos a la élite como es el Rayo Vallecano, en el que los culés dejan una sensación de inferioridad y falta de ideas abrumadora. En esta ocasión incluso desaprovecharon un penalti que pudo cambiar el devenir del partido con el empate a uno pero que Memphis Depay lanzó y Dimitrievski se dejó todo por frenar el tanto. El Barça ha fallado cinco de los últimos diez lanzamientos desde los 11 metros que ha ejecutado en la Liga Santander.

Este Barça está bajo mínimos. Y no por una cuestión de enfermería, donde es cierto que no pudo contar ni con Ansu Fati ni con Ousmane Dembélé, sino por sus méritos, aptitudes y puntería. Además es algo que viene de largo. De los últimos 10 penaltis que ha lanzado el cuadro culé en la competición doméstica, cinco de ellos los ha errado. La mitad, un 50% de efectividad en unas de las opciones más claras de gol que se le puede presentar y otorgar a un equipo.

Y no es una cuestión actual, sino que viene de largo. Esta temporada el Barça ha lanzado tres penaltis en la Liga Santander. Los dos primeros ante Levante y Valencia en el Camp Nou los lanzó el mismo lanzador que ante el Rayo Vallecano, Memphis, aunque en aquellas dos ocasiones no fallaría, mejorando la estadística. Ante Dimitrievski, el habitual acierto del holandés se desvaneció. El macedonio pareció hacía donde iría el disparo incluso antes de mover un pelo Memphis, lo leyó y luego estuvo rápido para agarrar su propio rechace.

Pero la pasada temporada también se dieron errores. De los últimos siete lanzamientos, cuatro habían sido errados. Leo Messi falló dos, Antoine Griezmann perdonó otro y el cuarto fue obra de Martin Braithwaite, que no anduvo fino desde los 11 metros. En total, cinco penaltis fallados por los cinco que sí lograron encajar. Es una muestra más de la falta de efectividad goleadora en la que insiste Ronald Koeman, que desde que llegó al banquillo culé no ha parado de quejarse en este sentido. Anteriormente fue con Griezmann o el propio Braithwaite y era Messi el que aparecía para hacer olvidar la falta de gol. Este año no está.

«Hay muchos partidos por delante, pero claro que estoy preocupado por nuestra efectividad», decía Koeman tras el partido en Vallecas en alusión a las posibilidades de ser candidato al título liguero de su actual Barça y de la falta de efectividad que está presentando su equipo, que ni de penalti logra afinar. De hecho, como visitante el Barça sólo ha hecho un gol en lo que va de temporada, el que logró Memphis el pasado 21 de agosto en San Mamés ante el Athletic de Bilbao (1-1). Desde entonces, cuatro partidos en blanco en los que ha sumado otro empate y tres derrotas, éstas consecutivas ante Benfica, Atlético y ahora Rayo Vallecano.

El Barça, tras las diez primeras jornadas disputadas, suma solamente 15 puntos de los 30 que estuvieron en juego. Una racha peor a la de la pasada temporada, que por estas alturas el equipo sumaba 17 puntos, dos más que este curso. Los culés han ganado cuatro partidos y ha empatado y perdido tres. Los de Koeman promedian un punto y medio por encuentro en el torneo doméstico, se dejan la mitad de los que están en juego por el camino.

Así, y con parte de la jornada en juego, los culés quedan con sólo 15 puntos y hasta ocho equipos por encima de ellos en la tabla. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Betis, Sevilla o Real Madrid han comenzado con mejores números la temporada. Y es que hacía 19 años que el Barça no iniciaba con tales números en la Liga, precisamente desde las 2002/03 con otro holandés en el banquillo como Louis Van Gaal, que calcó los mismos resultados: cuatro victorias, tres empates y tres derrotas para 15 puntos.