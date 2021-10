El Barcelona volvió a hacerlo. Los hombres de Ronald Koeman cayeron en Vallecas por 1-0 y demuestran que no hay un atisbo de mejora, que no hay un rayo de esperanza. Ya no es la falta de contundencia, el problema es que no tiran entre los tres palos. El planteamiento exquisito de Andoni Iraola, que promete ser uno de los mejores técnicos españoles en las próximas décadas, permite a su equipo seguir contando los partidos en casa por victorias gracias al solitario gol de Radamel Falcao.

Ronald Koeman y sus futbolistas llegaban al inexpugnable Estadio de Vallecas. Nadie ha sido capaz de ganar allí este curso y en ese fortín el Barça buscaba una victoria que no llegó y que era muy necesaria después de caer ante el Clásico. Además, en el caso de la derrota, los pupilos de Andoni Iraola aventajan ya a los culés en cuatro puntos y les alejan cada vez más de puestos europeos en la clasificación. Quién le iba a decir a la entidad de la Ciudad Condal que de buenas a primeras se iba a ver tan mal también en la Liga Santander y no sólo en la Champions League.

Los 90 minutos decidirían si Ronald Koeman ganaba una nueva vida o se le siguen agotando ante la impaciencia de Joan Laporta por resultados. Para ello el técnico holandés salió con un once más o menos habitual, aunque le dio descanso a Gavi y el Kun Agüero se estrenaba como titular. Sergiño Dest y Memphis acompañaban al argentino y Nico González, Busquets y Philippe Coutinho formaban en la medular. Sergi Roberto, Piqué, Eric y Jordi Alba componían la defensa y, como es obvio, Ter Stegen defendía el arco.

El balón rodó en Vallecas y el Rayo dejó claro desde el primer momento que esto no sería un partido en el que los culés se pasearían como otros años. La presión alta de los madrileños provocaba que al Barça no le durase la posesión en exceso y llevaban el ritmo del encuentro a bastante intensidad. De hecho, en la primera mitad quiénes crearon las mejores ocasiones fueron los locales.

La primera, un tiro de Óscar Trejo desde el centro del campo tras aprovechar una pérdida de Eric. A punto estuvo el argentino de sorprender a un Ter Stegen que reaccionó y pudo atrapar ese balón envenenado. Respondió el Barcelona con un tiro de Memphis que se estrelló contra el lateral de la red y los azulgranas pasaban a tener un poco más de control, pero siempre se estrellaban contra el muro del Rayo.

Zarpazo del Tigre

La gran noticia del Barcelona era el partido que estaba firmando Nico, que lució galones en la medular como uno de los hombres más destacados del conjunto azulgrana. Más adelante, Memphis se ofrecía e intentaba cosas, pero, como todo el equipo, en los últimos metros se quedaban sin ideas ante el gran planteamiento del Rayo Vallecano. Coutinho, por su parte, en su línea desesperante: buenos detalles y pérdidas sin darle un plus al juego del equipo.

Falcao advertía a Ter Stegen con un tiro al que el alemán respondió tocando con la punta de los dedos. A la siguiente ya no perdonaría. Óscar Trejo robaba el balón a un dormido Sergio Busquets y se la daba al colombiano, que recortó a Piqué haciéndole un roto. Radamel, con la pausa necesaria, se colocó y ajustó el balón con su pierna zurda al palo y hacer así el primer gol de la noche en Vallecas.

Duro mazazo para el Barcelona. Y pudo haber sido peor si los de Andoni Iraola hubieran estado más acertados en esa presión y robos cuando los azulgranas intentaban sacar el balón jugado desde atrás costase lo que costase. Antes del descanso Sergiño Dest disfrutó de la mejor ocasión para los azulgranas, pero, como en el Clásico, el balón acabó en el quinto anfiteatro. Y es que muchos centros, mucha posesión, pero peligro cero.

Reacción insuficiente

Con el 1-0 se marcharon al intermedio y las cosas no cambiaron en exceso tras la reanudación, aunque los culés sí comenzaron a aprovechar algún hueco que dejaba la zaga vallecana. Nico González mandó fuera, por poco, un defectuoso disparo con su pierna zurda y minutos después Agüero aparecía casi por primera vez para enviar el balón por encima del travesaño tras un pase de Dest que lo dejaba solo.

Si el 1-0 no era poco, Jordi Alba hizo sonar todas las alarmas tras un choque con Isi y acabar muy dolorido de su rodilla. El lateral pudo continuar e instantes después Koeman hizo el primer cambio. Se marchó Sergi Roberto y entró uno de los futbolistas que había desaparecido para el holandés en las últimas semanas: Demir. El partido se jugaba prácticamente en el campo del Rayo, pero la defensa era más dura que el muro que está situado detrás de la portería del Estadio de Vallecas.

Dimitrievski, héroe de Vallecas

El Rayo esperaba encontrar una contra o un fallo en la salida del balón del Barça y durante minutos consiguieron acorralarlos en su campo, pero todo cambió en la primera ocasión en la que pudieron salir los culés. Óscar Valentín derribó a Memphis dentro del área y Mateu Lahoz no dudó a la hora de señalar penalti. El propio delantero holandés asumió la responsabilidad y Dimitrievski le acertó las intenciones y fue capaz de pararle la pena máxima al ex del Olympique de Lyon.

Tras el fallo del penalti ingresó en el campo Gavi sustituyendo al centenario Philippe Coutinho. El choque se detenía unos minutos porque Dimitrievski parecía mareado por el choque que sufrió con Memphis en el rechace del penalti. A falta de menos de 10 minutos para el pitido final Koeman gastaba sus ventanas de cambios dando entrada a Luuk de Jong por Nico. Y ni así le salió al Barcelona. 8 minutos de añadido y concluía un encuentro con derrota para los culés, con la que el holandés gasta una vida más y ve como su equipo comienza a estar más cerca del descenso que del liderato.