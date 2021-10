Ronald Koeman compareció en rueda de prensa tras la derrota del Barcelona en Vallecas ante el Rayo Vallecano. El gol de Falcao sentenció a su equipo en otro partido gris en el que no supieron reaccionar tras encajar el primer tanto. El holandés volvió a sostener que su equipo estuvo bien, que jugó bien, y que la derrota es «increíble», inmerecida y que dependió de la falta de efectividad de una plantilla que no está equilibrada a su juicio.

«El resultado no es justo»

«Normalmente tenemos jugadores que pueden marcar goles. Agüero siempre ha sido un goleador. Memphis lleva años jugando y marcando de 15 a 20 goles. Desde nuestro medio campo es inferior, por eso no me puedo quejar del equipo. Nos costó entrar en el partido. Nos hemos encontrado un equipo que ha presionado mucho. No han aguantado y fuimos superiores. Viendo las ocasiones que hemos tenido y han tenido ellos, el resultado no es justo pero está ahí y no podemos cambiarlo».

¿Puede ocasionarle el despido la derrota?

«No sé».

Falta de gol

«El partido que perdimos hoy, no es por actitud, ni juego, porque creo que hemos creado muchas ocasiones contra ellos. Es una cuestión de no marcar. No puedo decir nada más».

Es noveno y muchos equipos le superan en la clasificación

«No conozco bien sus jugadores, sí es verdad que puede ser que ellos tienen plantillas más equilibradas. Puede ser algo más físico, Pero creo que hemos demostrado en varios partidos que podemos competir con ellos. Puede ser que tenemos mala suerte, lesiones, son excusas… porque el equipo ha demostrado hoy, lo hizo ante el Real Madrid, de estar a un buen nivel, pero estarlo no es suficiente. Lo que cuenta al final siempre es el resultado y son dos partidos perdidos. Cada uno tiene que analizar sus partidos. Es increíble que perdamos».

No tienen una plantilla equilibrada

«No estamos bien. El equipo ha bajado en equilibrio en la plantilla. Hemos perdido jugadores de mucha efectividad. Es lo que cuenta también. Creo que en los últimos años, los contrarios, los de arriba, se han reforzado todas las temporadas y nosotros no, no hemos podido. Esto es también lo que cuenta. Pero no en el partido de hoy. El partido de hoy, a pesar de las bajas, hemos hecho un buen partido. Pero no se puede decir un buen partido cuando no marcas. Si no marcas hoy, ¿qué nos falta?».

¿Son candidatos para la Liga?

«Hay muchos partidos por delante. Claro que estoy preocupado por nuestra efectividad. Pero no por nuestro juego, hoy también hemos creado y jugado a buen nivel. Pero en España no cuenta, porque es 1-0».