El Barça se pasea ante el Vissel Kobe en la despedida de Iniesta

El Barcelona cerró definitivamente la temporada en Tokio en el partido amistoso ante el Vissel Kobe de Andrés Iniesta. Un partido con un único objetivo: embolsarse unos tres millones de euros en una travesía de más de 20.000 kilómetros en tres días. Y es que el dinero es el que manda y cualquier mínimo euro es bueno para las arcas del club azulgrana mientras Leo Messi aguarda sobre su futuro.

Cabe destacar que otro de los principales motivos de este amistoso entre el Vissel Kobe y el Barcelona era el de rendir homenaje a Andrés Iniesta, leyenda del conjunto azulgrana y desde ahora, también del equipo nipón. El futbolista manchego dice adiós a su aventura en Japón y es por ello que ambos combinados llevaron a cabo un amistoso que finalizó con victoria del Barça por 0-2.

Este partido, más allá de la despedida de Iniesta, gozaba de una importancia mayor para los que habían sido menos habituales para Xavi esta temporada. Uno de ellos fue Pablo Torre, que a los 16 minutos emuló al manchego con un pase de fantasía para que Kessie hiciera el primer gol de la tarde. Pocos minutos después, otro de los jugadores con un papel residual este año, Eric García, hizo el segundo de cabeza a la salida de un córner.

Tras el descanso, la intensidad fue propia de un partido amistoso. Lo que era. El Barcelona acusaba el cansancio después de un vuelo de 15 horas y más de 10.000 kilómetros de distancia desde Vigo, pero el Vissel Kobe se veía incapaz de hacer daño a la defensa culé. Entraron Raphinha, Gavi, Ferran y Kounde, más algún canterano para mover la coctelera y dotar de piernas frescas al equipo, pero ni con esas el ritmo del partido aumentaba.

Pasaban los minutos y el Barcelona, especialmente en botas de Raphinha, lo intentaba, pero sin suerte. Por parte del Vissel Kobe, aún con Iniesta sobre el césped, no conseguía llegar a la portería de Iñaki Peña, que después sería Arnau Tenas.

El choque finalizó con un bonito homenaje a Andrés Iniesta, que se despide del Vissel Kobe seis años después de que abandonara el Barcelona. El futbolista manchego deja el club japonés como una auténtica estrella nacional con sus ex compañeros y ex equipo como testigos. Ahora, el mítico ‘8’ culé tomará nuevos caminos. Suena Arabia Saudí o Estados Unidos, e incluso podría reencontrarse con viejos amigos como Jordi Alba o Busquets, que no formaron parte de esta expedición.