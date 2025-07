El Barça de los «noes»: ni Nico Williams, ni Luis Díaz, ni Rafael Leao

Era Xavi Hernández, por aquel entonces el único altavoz de un Barça en severas dificultades, el que hacía alusiones a que, pese a los problemas económicos, todos los jugadores a los que preguntaban por su deseo de fichar por el club blaugrana, decía rápido que sí. Parece que aquello quedó atrás si es que alguna vez fue real ya que este verano, pese al buen rumbo deportivo del curso pasado, el Barça solamente está encontrado noes, uno detrás de otro, que están dejando en fuera de juego a la dirección deportiva y Hansi Flick: el no de Nico Williams, el no de Luis Díaz y el no de Rafael Leao.

La posición de extremo es una de las demarcaciones que en el Barça ven prioritarias reforzar. Pese a tener a Raphinha y Lamine Yamal, cada uno a un costado, como dos de los extremos más en forma del mundo, el club quiere otro futbolista de primer nivel que eleve el nivel de las posiciones de ataque, pensando incluso en el brasileño como mediapunta y ni como extremo.

Es ahí donde el Barça está centrando toda su atención, en el extremo, como se pudo ver esta semanas con su clara y mediática ofensiva por Nico Williams, otro verano más. Sonadas y criticadas fueron las declaraciones de Deco, a finales de junio, afirmando el deseo del jugador por fichar por el Barça y el esfuerzo que harán por él.

«’Sí, Nico Williams quiere venir… e intentaremos hacerlo», decía Deco, explicando que «Nico, al igual que otros futbolistas, muestra un fuerte deseo de venir, si en su caso se dan las condiciones correctas, por supuesto que intentaremos cerrar el fichaje». Aquello queda ya para la hemeroteca, el portazo días más tarde de Nico Williams con su renovación con el Athletic de Bilbao tras encontrarse trabas por parte de los culés, que no daban garantías de su inscripción al internacional español.

Tras el primer portazo, estos días se publicaba en Alemania que Luis Díaz tiene todo acordado ya con el Bayern de Múnich para dejar Liverpool y poner rumbo a tierras bávaras. El colombiano ha sido otro de los objetivos claros del Barça, la otra opción que desde la cúpula culé tenía muchos adeptos. Pero lo único que parece claro con él es su intención de salir de Inglaterra para poner rumbo a otra competición, ya que el Bayern ha tomado la delantera al Barça y en las próximas horas se puede confirmar un nuevo zarpazo.

Las noticias desde Italia tampoco son halagüeñas para los culés, ya que otro de los objetivos para el extremo en la lista, como es Rafael Leao, también ha cerrado la puerta. En este caso ha sido su club, un Milan que cuenta con el portugués como hombre fuerte del proyecto, por lo que no quieren escuchar ofertas por él. Puerta cerrada.

Marcus Rashford, el único sin ‘no’

Así, con tres noes para un mismo puesto, el Barça sólo tiene viva la opción de Marcus Rashford, que desde luego no estaba en la pole como la opción más atractiva. El extremo inglés lleva años sin terminar de despuntar con el Manchester United, donde se han cansado de él y ya esta pasada temporada estuvo cedido en el Aston Villa.

El Barça tiene que gestionar la operación con Rashford que, en términos económicos, parece la más accesible en cuanto a números. La inversión, en caso de compra, sería inferior a la del resto de candidatos caídos, e incluso se puede contemplar una cesión.