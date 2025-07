El Barcelona no gana para disgustos y pierde también a Rafael Leao

La búsqueda de un extremo está siendo todo un ejercicio de sufrimiento para el FC Barcelona. Después de unos días muy duros tras el rechazo de Nico Williams tras renovar con el Athletic y las negociaciones del Bayern con Luis Díasz, otro que se ha caído de la lista ha sido Rafael Leao.

El delantero portugués fue uno de los que más gustaba a la directiva culé, incluso se especuló meses atrás de un posible trueque beneficioso con Ronald Araujo como moneda de cambio, pero casi sin tiempo de levantarse se ha llevado otro golpe de realidad.

Y esta vez el verdugo ha sido Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, quién ha cerrado toda posibilidad de que se mueva de San Siro este verano: «Me alegro que haya decidido quedarse con nosotros. Va a hacer una gran temporada. Creo que ahora es más responsable como chico y tiene todas las condiciones para hacerlo bien», aseguró su entrenador.

También fue vinculado con el club bávaro, pero las altas exigencias con su precio de mercado en torno a los 70 millones de euros y con contrato firmado hasta 2028 han hecho de que optaran por apretar la opción del colombiano.

Desesperación total en el Barcelona

Después de haber perdido las tres primeras opciones de la lista, el único que parece en el horizonte es la cesión de Marcus Rashford. El inglés ya ha confesado su deseo de jugar con Lamine Yamal y no se ha presentado al primer día de entrenamiento de los diablos rojos.

Se trata de la opción más asequible a nivel económico, puesto que en Old Trafford estarían dispuesto a dejarle salir este verano ya que no cuenta para Rubén Amorim. Rashford estuvo cedido en el Aston Villa la segunda parte de la pasada temporada y, con el fichaje de Matheus Cunha, no tiene opción de pelear la titularidad. El Barça seguirá ojeando el mercado pero, hasta el momento, solo se ha llevado decepciones.