La Liga Santander comienza movida en cuanto a la designación de los árbitros se refiere. La primera jornada de competición contará con Alejandro Hernández Hernández como estrella entre los trencillas, en condición de árbitro principal del Barcelona-Rayo Vallecano que abrirá el camino de los culés. El colegiado canario se ha mostrado como un ‘amigo’ del Barça en repetidas ocasiones, con decisiones favorables que le otorgan esta vitola, puesta de nuevo a prueba el sábado en el Camp Nou.

Hernández Hernández es sospechoso habitual en partidos del Barcelona, con errores flagrantes y recordados como aquel penalti señalado tras una caída surrealista de Jordi Alba, que no fue provocada por otra cosa que no fuera el tropiezo del internacional español. Otro de sus favores más recordados al Barça está en el Clásico de mayo de 2018, con un gol validado tras falta previa de Luis Suárez sobre Varane y un penalti claro, de Jordi Alba a Marcelo, que el canario no vio.

En la temporada 2020-21, el árbitro canario regresó al Camp Nou y no se marchó de vacío, pues la señalización de un penalti inexistente de Gayá a Griezmann marcaría el devenir del encuentro. Hernández expulsó con roja directa al defensor del Valencia, pero el VAR le haría retractarse y, aun manteniendo la pena máxima, tuvo que dejar la acción en amarilla. Semanas después, en un nuevo encuentro con el Barcelona de por medio, en este caso ante el Sevilla en el Pizjuán, Hernández Hernández perdonaría la roja a Messi –tenía ya amarilla– después de una zancadilla a Koundé que cortaba una contra.

Martínez Munuera pitará al Real Madrid

Entre las designaciones arbitrales también destaca la presencia de Martínez Munuera como árbitro del Almería-Real Madrid que se disputa el domingo a las 22:00 horas en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. En este caso la polémica también está servida, pues el colegiado en cuestión fue el que marcó la pérdida de la Liga Santander 2020-21, con el penalti señalado a Militao que a su vez impedía el que había pitado en primera instancia Munuera de Bono sobre Benzema.