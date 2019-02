Doncic, a la altura de LeBron y Durant: supera los 1.000 puntos en la NBA con otra exhibición

Luka Doncic volvió a dar un recital de baloncesto, otro más, en casa de los Cleveland Cavaliers. El esloveno se convirtió en el sexto jugador menor de 20 años (desde el 2000) en alcanzar los 1.000 puntos antes de cumplir esa edad. Lo cierto es que el ex del Real Madrid está haciendo historia en su primera temporada en la NBA. No parece para nada un rookie, sino todo un veterano.

El pasado domingo anotó 35 puntos frente a Toronto Raptors y se quedó a 17 de los 1.000. Pero luego tuvo la mala fortuna de lesionarse el tobillo ante los Knicks cuando llevaba 16 puntos. Esas molestias le impidieron jugar en Detroit y anotar ese punto que le faltaba. Sin embargo, Doncic no ha bajado la cabeza y esta noche en Cleveland volvió a sacar toda su artillería para irse hasta los 35 puntos que quedarán para la historia.

De esta manera Luka se suma a una lista de jugadores en la que están LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Devin Booker y Dwight Howard. Todos ellos han logrado alcanzar la cifra de los 1.000 puntos antes de cumplir 20 años. Pero ese no fue el único logro que consiguió el ex madridista. Sus 35 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en el último encuentro le ponen a la altura de Michael Jordan.

Luka es el cuarto en firmar estos números en su temporada de novato desde 1985. Además del crack esloveno, también lo consiguieron en su día un tal Michael Jordan, Antoine Walker y Blake Griffin, casi nada. Aunque no jugará el All Star porque los entrenadores no le han elegido, pese a ser el tercer jugador más votado por los aficionados, el nivel de Doncic a día de hoy es de estrella. Está batiendo todos los registros en su primera temporada en la NBA y asombrando y callando a todos aquellos que no le conocían y le criticaban por venir de Europa.