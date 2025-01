Badosa completa su redención: «Hace un año pensaba en la retirada y ahora estoy en semifinales»

El tenis es el deporte que más encapsula. El tenista compite solo y gana o pierde solo tras una constante toma de decisiones que se lleva a cabo cada veinte segundos. Servir, restar, iguales, ventaja, break… De esa espiral ha salido victoriosa Paula Badosa (7-5, 6-4) ante Coco Gauff en Australia. Por su juego sí, aunque también por su inquebrantable mentalidad actual. Tuvo determinación y tranquilidad para atacar primero y resguardarse después.

Badosa es una tenista temperamental, ambiciosa y testaruda, que ha sabido levantarse de los meses finales de 2022, cuando perdió nueve de sus once últimos partidos, y la lesión en la vértebra en 2023. Ha transformado en confianza el dolor que le envió al diván. «Soy una persona emocional y a veces me han superado las circunstancias, pero ahora quiero mostrar mi tenis de una vez. Estoy muy orgullosa de cómo estoy jugando», aseguró tras rendir a Gauff.

Atrás quedan los problemas físicos y la zozobra que le había hecho replantearse su futuro en el tenis. «Hace un año estaba aquí con el problema en mi espalda, que no sabía si tendría que retirarme del deporte y ahora estoy en el mismo lugar jugando con las mejores del mundo. Gané y estoy en semifinales. No pensé que un año después estaría así. Cuando tienes momentos muy difíciles, dejas de creer. Pero siempre tuve un porcentaje pequeño en mi cabeza, dentro de mí, que creía», asegura Badosa.

Para Paula el tenis es su vida. Busca ahora ser una asidua de las rondas finales de los torneos y cumplir su sueño de levantar un Grand Slam. «Siempre quiero más, forma parte de mi esencia. Siempre he sido así y, por eso, también he llegado donde estoy, porque nunca me ha parecido suficiente nada. Y, por ejemplo, hoy no iba a entrar a los cuartos de final y me iba a conformar, porque podría perder con Coco, y decir, ‘va, buen torneo’. Para mí no es así. Estoy muy orgullosa del camino que estoy haciendo. Aunque nunca me he escondido, mi sueño siempre ha sido ganar un Grand Slam», sostiene Badosa.

La española llegó a ser número dos del ranking WTA cuando irrumpió en el circuito y antes de sus lesiones. «Me quedo con la Paula de hoy con diferencia. La de 2021 era una jugadora muy buena, pero que salía de la nada, nadie la conocía, sorprendía, con buenos tiros, fuerte físicamente… Ahora es diferente, ahora es mucho más difícil ganar los partidos, porque saben dónde te molestan más, saben dónde juegas. Antes, en su momento, sorprendí mucho más, y yo creo que ahora toda la mezcla que tengo mental, física y tenística es mucho mejor que la de antes», detalla Badosa.

La española desvela su trabajo psicológico para competir al nivel que está mostrando. «Casi todos aprendemos a base de palos. Y me llevé ya un palo muy grande en el US Open. Me acuerdo sentarme y decir, ‘bueno, ya tengo suerte o mala suerte de que el siguiente Gran Slam es dentro de cuatro meses, pero quiero volver a estar ahí para volver a tener la oportunidad y de hacerlo mejor y de aprender de eso’. Y desde ahí, cuando pasó todo eso, lo trabajé mucho con mi psicólogo. Durante la pretemporada estuvimos trabajándolo mucho y poniéndonos mucho en la situación, visualizándolo mucho. Cada día visualizo lo que quiero, cada día medito, trabajo todo eso para estar en el presente. Y es un trabajo que está yendo muy bien y hoy también me ha servido mucho», afirma Badosa.