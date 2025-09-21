El Atlético tropieza con los mismos errores

Camina el Atlético por el tablón con incertidumbre. A caballo entre el mal inicio liguero y los brotes verdes de los dos últimos partidos. Cualquier paso en falso desemboca en caída, pero uno firme se traduce en progreso. El Atlético intentó durante todo el partido dar esa segunda zancada, con más argumentos a lo largo del partido que en el tramo final, aunque fue ahí cuando curiosamente dio el paso, tras haber fallado un penalti y con un jugador menos. Las cosas del Atleti.

Llorente corrió y Gallagher marcó. Parecía que el trabajo estaba hecho, pero los rojiblancos dieron un paso atrás y volvieron a pagarlo. Virgili centró y Muriqi remató. De tenerlo en la mano a esfumarse. Las cosas del Atleti. Cuánto le cuesta a este equipo subir la cumbre y que poco resbalarse. El partido en Son Moix fue la continuación de otros descalabros rojiblancos. Como contra el Espanyol, Elche, Alavés… De nuevo en ventaja después de mucho remar y de nuevo un fallo defensivo condena a los colchoneros. ¿Conocen aquello de si algo puede salir mal saldrá mal? Pues en esas se mueve el Atlético.

El Atlético se enfrentó a un telaraña defensiva desde el principio. El Mallorca salió con dos líneas juntas que llegaron a ser de cinco futbolistas cada una y buenas basculaciones entre las mismas. Conclusión, pocos espacios para circular. Jugar rápido o encomendarse a centros laterales. Ninguna opción le fue válida al Atlético que atacó en posicional y cuando se encontró con un penalti, desaprovechó la oportunidad. Siguieron los rojiblancos inclinando el campo, con Nico y Llorente como mejores noticias.

Después de mucho remar, el segundo de los dos futbolistas citados penetró en carrera y Gallagher aprovechó el rechace de su disparo para marcar. Resigna ver a Llorente de lateral cuando sus cualidades gritan una posición más adelantada. Su rendimiento cuando juega más arriba ejerce como eco, pero hay quien no lo escucha o lo hace y prefiere situarlo de lateral. ¿Para qué se fichó a Ruggeri y se quedó Nahuel? Cosas del Atleti, que vuelve a tropezar con la misma piedra. Un error defensivo, contra un equipo destinado a pelear por no perder la categoría y tras ir ventaja. El líder ya camina nueve puntos más rápidos en apenas cinco jornadas.

Sorloth, tierra trágame

Hay caso Solorth. El noruego no está, se le espera, pero en este momento no está. Tras un verano en el que enfiló la rampa de salida, no termina de encontrar su hueco en el once de Simeone. En Mallorca, tras solo dos titularidades, volvió a ser suplente. No ha respondido de inicio y tampoco como revulsivo (Correa, en que estrella estarás). Apenas habían transcurrido once minutos cuando se marchó expulsado por una dura entrada. Una entrada de fútbol en otro tiempo, muy agresiva en el actual. El desenlace terminó con el noruego en la ducha antes de tiempo. Simeone debe encontrar una fórmula para rescatar a Solroth.

