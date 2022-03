El Atlético de Madrid se enfrenta a una situación dramática ante el trascendental partido que debe disputar el domingo en el campo del Betis, con la Champions 22-23 en juego. Mario Hermoso, con una lesión en el abductor, se une a Savic y Kondogbia y deja a Simeone con Felipe y Giménez como únicos centrales disponibles por ahora, porque con la conocida fragilidad del uruguayo nunca se sabe. El Cholo deberá volver a situar al mozambiqueño Reinildo en el centro de la defensa para proteger su portería en un choque fundamental para el futuro.

El Atlético salió reforzado de su victoria ante el Celta el pasado sábado, pero de golpe y porrazo se ha quedado sin tres de los jugadores que intervinieron en el partido ante los gallegos, dos como titulares y otro presente en el banquillo. Savic y Kondogbia sufren molestias que les descartan para el encuentro del domingo ante el Betis, pero es que además las pruebas médicas han descubierto una lesión de Hermoso, que también será baja en el Benito Villamarín.

Simeone tendrá que hacer malabarismos para formar una defensa que sea lo suficientemente contundente para seguir la racha de dos partidos en Liga sin encajar gol que lleva ahora el equipo. Felipe y Giménez -si es que llega- serán titulares, pero ante cualquier contingencia no habría otra alternativa que tirar del filial o volver a situar al croata Vrsaljko en el centro, lo que obligaría a desplazar a Llorente al lateral. Todo un rompecabezas para el entrenador que llega además en el peor momento posible, no sólo por la trascendencia del choque ante el Betis, sino también porque el partido de vuelta de la Champions ante el Manchester está a la vuelta de la esquina y no parece probable que pueda recuperarse alguno de los lesionados.

Además, no hay que olvidar que el danés Wass, el madrileño Koke y el brasileño Cunha continúan en la enfermería, lo que también reduce el margen de maniobra del entrenador en el medio campo y el ataque. Por lo menos la buena noticia es que Carrasco y Griezmann sí están ya al 100×100, aunque el belga, por sanción, tampoco podrá jugar el encuentro ante el Man’U en Old Trafford.

Así las cosas, ahora mismo para el inmediato partido del domingo a las 21.00 en el Benito Villamarín lo que le queda a Simeone es algo parecido a lo siguiente: Oblak, Vrsaljko, Felipe, Giménez, Reinildo, Lodi, Herrera, Llorente, De Paul, Joao y Correa. El ataque está más o menos bien surtido con alternativas como Carrasco, Griezmann, Lemar o Luis Suárez, pero no hay relevos ni en el medio campo ni en la defensa.