El uno de mayo de 2021 Marcos Llorente marcó en el Martínez Valero de Elche el gol de la victoria del Atlético de Madrid. Era su duodécima diana de la temporada, el mejor registro goleador de toda su carrera. Sin embargo ese fue un punto y aparte que todavía no se ha cerrado. Han pasado 10 meses y el madrileño no ha vuelto a celebrar ni una sola diana.

El Atlético de Madrid echa muchísimo de menos los goles de Marcos Llorente. Desde que se destapó como un rematador marcando aquellas dos históricas dianas en Anfield Road ante el Liverpool su progresión ante la portería contraria fue aumentando y parecía no tener límites…hasta que llegó esta temporada. Llorente no ha estrenado su casillero goleador en las 26 jornadas de Campeonato que se han consumido y no hay motivos para pensar que vaya a romper esa mala racha en los 12 partidos que quedan.

Las lesiones, que le han obligado a perderse ya ocho partidos, después de sufrid dos recaídas y, sobre todo, su cambio de demarcación, que le obliga a jugar mucho más alejado de la meta rival, han transformado para mal a un futbolista que sigue aportando desequilibrio, pero que ya no llega con tanta facilidad a las zonas de remate. De hecho, su mejor argumento en la Liga fue un remate al poste en la portería del Athletic de Bilbao en la quinta jornada del Campeonato.

Obligado a jugar como lateral derecho por la baja de Trippier primero y la lesión de Wass después, Llorente ha visto como en los últimos partidos Simeone le devolvía al centro del campo y como volvía a utilizarle como extremo en partidos en los que era necesario abrir una defensa cerrada. Marcos respondió con acierto ante el Celta en el último encuentro de Liga rompiendo en varias ocasiones por la banda derecha, pero sin que pudiera aportar ni goles ni asistencias a las estadísticas del choque.

El madrileño, eso sí, sigue siendo indiscutible para Simeone, que ha encontrado ahora un centro de campo solvente con Kondogbia, Herrera y el propio Llorente, que es de los tres el que más libertad para tiene desenvolverse en ataque. Veremos si eso se traduce en una mayor aportación goleadora de un jugador cuyo acierto rematador fue el año pasado uno de los factores decisivos en la consecución del título de Liga.