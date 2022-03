«Te espera tu gente y tu nueva casa. No podemos esperar a darte la bienvenida en Houston». Con esta frase tan explícita, acompañada de una fotografía del futbolista y debajo el titular «Héctor Herrera viene a Houston», ha anunciado el Houston Dynamo, equipo de la NSL estadounidense, el fichaje del centrocampista mexicano, cuyo contrato en el Atlético de Madrid expiraba el próximo 30 de junio.

Te espera tu gente y tu nueva casa, @HHerreramex.

We can’t wait to welcome you to Houston 😎#HH4HTown

— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) March 2, 2022