El Atlético le rindió homenaje a Diogo Jota en Anfield

Enrique Cerezo y Koke aprovecharon la visita a Anfield para rendirle un tributo a Diojo Jota, el futbolista portugués fallecido a comienzos de julio junto a su hermano menor André a causa de un accidente de tráfico, y que fue jugador rojiblanco pese a no disputar ni un solo minuto en partido oficial. El capitán y el presidente se acercaron al pequeño altar que se ha habilitado en el exterior del estadio del Liverpool para recordar a Diogo Jota, que fichó por el Liverpool en el año 2020 procedente de los Wolverhampton Wanderers.

Nuestro presidente, Enrique Cerezo, y nuestro capitán, Koke, depositaron un ramo de flores rojiblancas en el espacio memorial en recuerdo a Diogo Jota situado en Anfield. Descanse en paz. pic.twitter.com/oDu2QHeFP0 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 16, 2025

El recuerdo al jugador internacional fue uno de los momentos más emotivos que ha vivido hoy el Atlético en su estancia en Liverpool, ciudad a la que ha llegado a primera hora de la tarde, y que abandonará mañana tras disputar ante los Red Devils el primer partido de la fase de grupos de la Champions.

El pasado mes de agosto, cuando se cumplió un mes exacto del trágico accidente de Diogo Jota y su hermano, el Atlético se enfrentó en el estadio de O Dragao al Oporto, equipo en el que también militó el portugués, en forma de homenaje por su trayectoria.