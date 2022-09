El Atlético raja del arbitraje en Anoeta: «Ha sido un despropósito continuado»

El Atlético de Madrid acabó muy descontento con el arbitraje de César Soto Grado tras el empate ante la Real Sociedad en Anoeta. Koke ya expresó su malestar tras el encuentro y ahora ha sido Tomás Reñones, leyenda y team manager del club colchonero. El ex futbolista rojiblanco ha cargado contra el árbitro por sus decisiones, en especial por no dar ley de la ventaja en una jugada que acabó con gol de Correa y habría sido el 1-2.

Arbitraje

«Hay que entender que los árbitros pueden tener días malos y hoy fue un claro ejemplo de ello, no ha sido un día malo, ha sido muy malo. El sentir general es una decepción muy grande».

Criterio de los árbitros

«Hemos visto diferentes criterios, nos dan una charla los árbitros todos los años a principios de temporada y lo que se lleva luego a cabo es algo totalmente diferente. Se ha visto que nos han anulado un gol porque a Joao le da el balón en el brazo y posteriormente hay una jugada similar de la Real Sociedad, que remata y le da en el brazo, es gol y el VAR no entra. No entiendo los criterios de unos y de otros. Nos gastamos fortunas en el VAR para que luego los criterios sigan siendo los personales».

Jugadas polémicas

«Hemos visto un partido en el que Morata y Joao han recibido infinidad de faltas, no han podido jugar en todo el partido, se les ha permitido constantemente hacerles faltas durante todo el partido, no se les ha sancionado de ninguna manera, e incluso las tarjetas nos las llevábamos nosotros. Y luego cuando llegamos al final, en una jugada en la que podíamos hacer un gol que el propio colegiado no deje una continuar una jugada para ver si finaliza y luego revisarla, la corta antes de tiempo. Es un despropósito continuado».

Errores de los árbitros

«Los árbitros se pueden equivocar, pero las consecuencias son para nosotros».

Ley de la ventaja

«El criterio que vienen utilizando es el de acabar las jugadas, creo que ellos, en un momento dado, dejó acabar la jugada en un gol y luego lo anuló. No es un sentir mío, es un sentir general, del vestuario, del club, de todo el mundo, de todos los que cómodamente lo han podido ver en sus casas, a veces con más criterio que nosotros en el terreno de juego, están indignados con el tratamiento que hemos tenido hoy».