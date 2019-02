Morata: “Hasta que no he visto a todos los árbitros dar gol no lo he celebrado…”

Tras dos intentos frustrados por el VAR, Morata pudo celebrar su primer gol como jugador del Atlético de Madrid ante el Villarreal

Álvaro Morata atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Atlético de Madrid frente al Villarreal. Tras dos goles anulados por el VAR, frente a los amarillos el delantero pudo celebrar su primera diana como jugador rojiblanco.

El gol

“Por fin he marcado. Estoy contento por los tres puntos, necesitamos ganar todo lo posible en nuestro estadio”.

Celebración

“Estaba bromeando con los compañeros, pero hasta que no he visto a todos los árbitros que daban gol no lo he celebrado tanto”.

Gol de Saúl

“El de Saúl ha sido un golazo. Es un crack. Ahora hay que pensar en el próximo partido. Si jugamos todos juntos será muy difícil que nos ganen”.

Opciones de Liga

“Es muy difícil. El Barcelona es un grandísimo equipo. Vamos a pelear hasta el final”.