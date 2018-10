Inda: “El PSG está dispuesto a ofrecer a Griezmann el sueldo de Neymar”

El año pasado fue el Barça y ahora es el PSG el que quiere pagar la cláusula de Griezmann Le han tanteado con una oferta que igualaría el sueldo de Neymar (35 netos más objetivos) y jugaría al lado de Mbappé

Antoine Griezmann es uno de los jugadores de moda. Si no fuera suficiente con su sensacional Mundial 2018 de Rusia, en el que levantó el título siendo uno de los puntales de Francia, su rendimiento en el Atlético de Madrid y su estreno en la Liga de las Naciones sigue siendo sobresaliente. De hecho, es uno de claros candidatos a levantar el Balón de Oro esta temporada, dejando atrás al The Best, Luka Modric.

Y claro, no podían faltar las ofertas que intentaran sacar a Antoine Griezmann del Wanda Metropolitano, como ya hizo el Barcelona el pasado verano, que acabó dándose de bruces contra el francés, tras su anuncio de renovación. Ahora tiene un nuevo pretendiente, y va muy en serio.

Eduardo Inda desveló en El Chiringuito que el PSG tiene un as bajo la manga si el brasileño se marcha al Real Madrid. “El plan del PSG es fichar a Griezmann y ofrecerle el sueldo de Neymar, 35 millones netos por temporada”, contó el director de OKDIARIO.

Y es que el París Saint Germain de Nasser Al-Khelaifi está dispuesto a poner la guinda al pastel con Antoine Griezmann. El PSG tiene el potencial y la intención de pagar la cláusula de rescisión del francés, tasada en unos 150 millones de euros. Además, estaría capacitado para igualar el sueldo que recibe actualmente un coloso como Neymar, 35 millones de euros netos más objetivos. El brasileño no termina de encajar en París y en el Parque de los Príncipes ya ven más que factible una gran venta por él y traer a su país natal al delantero colchonero.

El Barcelona no logró encandilar al francés con su proyecto pero el club parisino tiene un as bajo su manga y se llama Kylian Mbappé. El también delantero galo, compañero de Griezmann en la selección, puede ser el gran arma del PSG para seducirle y sacarle definitivamente del abrazo del Cholo Simeone. Aquí la última palabra la vuelta a tener Antoine.

¿Griezmann por Neymar?

El sueño del jeque es un tridente formado por Neymar, Griezmann y Mbappé pero aún sigue pululando en el ambiente la posible salida del brasileño rumbo a España. Durante los últimos días se está especulando con su posible regreso al Camp Nou pero el club culé en estos momentos no tiene la capacidad económica suficiente como para afrontar una operación de tal tipo.

Por ello, en el Real Madrid están tranquilos y confían en que Neymar acabe aterrizando en la capital este verano. Ese es el gran objetivo de la cúpula del club madridista, que ya se interesó por él este verano, y también el sueño de un futbolista brasileño que siempre tuvo al equipo blanco en la mente. Veremos si la posible llegada de Griezmann a Paris puede desembocar en la marcha de Neymar.