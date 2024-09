Atlético-Leipzig: debut envenenado en el Metropolitano

El Atlético escribirá hoy su primer episodio en la remodelada Champions ante un enemigo peligroso que llega además en un gran momento de forma al Metropolitano. El Leipzig, verdugo de los rojiblancos en cuartos de final de la temporada 19-20, se presenta aupado por su victoria en el campo del Leverkusen y por los siete puntos sobre nueve posibles que suma en la Bundesliga. «Hay que ir a ganar, no importa contra quien te toque», dejó claro ayer Simeone en la rueda de prensa previa.

Para sumar los tres primeros puntos el Cholo recurrirá a una decisión sorprendente, dejar en el banquillo al inglés Gallagher en busca de un equipo de mayor toque y control en medio campo, donde Griezmann aparecerá junto a De Paul y Koke para dejar en punta de ataque a Lino y Julián Álvarez. Tras el magnífico partido del pitbull ante el Valencia es un envite arriesgado del entrenador, que tiene claro que ante el Leipzig tiene que plantear una táctica muy diferente.

Uno de los alicientes del partido va a ser sin duda el regreso al Metropolitano del belga Vermeeren, cedido por el Atlético al Leipzig. En una entrevista concedida a los medios oficiales del club de la antigua Alemania Oriental, el mediocampista indicó que se alegró «mucho» cuando se dio el emparejamiento, porque, dijo, conoce «a mucha gente» en el Atlético, pero señaló que solo quiere «jugar muy bien» y «ganar este partido».

Vermeeren destacó que será un «muy especial, porque habrá un gran ambiente», y que los aficionados del Atlético de Madrid «son increíbles» y «sienten una gran pasión por el club», por lo que el Leipzig tendrá «que ser fuerte e intentar calmar un poco al público», añadió entre risas.

Preguntado por un antiguo compañero al que tenga ganas de medirse, el internacional belga citó al mozambiqueño Reinildo, del que reseñó que fue el que «más» le ayudó, «sobre todo cuando no jugaba». «Como joven no es fácil. Siempre me recordaba que debía ser feliz, que debía ser positivo. Por eso quiero volver a verle y espero que podamos hablar después del partido», apuntó.

El eslovaco Ivan Kruzliak en el campo y el polaco Tomasz Kwiatowki en el VAR serán los jueces de un partido que empieza con exigencia tras la sorprendente goleada del Sparta de Praga al Salzburgo en este mismo grupo, lo que demuestra que, de acuerdo a lo que dijo ayer el Cholo en la rueda de prensa previa, el nivel de exigencia será máximo.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta, Riquelme, De Paul, Koke, Griezmann, Lino y Julián Álvarez.

Leipzig: Gulacsi, Klosterman, Lukeba, Bistshiabu, Henrichs, Haidara, Kampi, Raum, Sesko, Simons y Openda.

Árbitros: Ivan Kruzliak (Eslovaquia) y Tomasz Kwiatoski (Polonia, VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.