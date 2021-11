El Atlético saltará el miércoles al césped de Anfield Road con la enorme ventaja de conocer el resultado del partido Milan-Oporto, que se jugará dos horas antes, a partir de las 18:45 horas. Bajo ningún concepto interesa un triunfo portugués en Italia, porque eso luego podría obligar a los rojiblancos a ganar en el estadio Do Dragao el 7 de diciembre, en la última jornada de la fase de grupos. Echando mano ya de la calculadora, porque el primer puesto está virtualmente perdido, un empate en el campo del Liverpool valdría su peso en oro.

Atlético y Oporto están en estos momentos empatados a cuatro puntos. Igualaron a cero en el Metropolitano en la primera jornada, pero el golaverage favorece a los rojiblancos, que presentan un balance equilibrado de goles a favor y en contra, mientras los portugueses están -3, tras la goleada encajada ante el Liverpool en la segunda jornada. Ese dato podría ser definitivo al final.

El miércoles la clasificación puede sufrir variaciones. Si el Oporto gana en San Siro a un Milan que ha perdido los tres partidos que ha disputado adelantará al Atlético en la clasificación salvo que los rojiblancos se impongan en Anfield. De no ser así quedarán dos jornadas por delante que serán las que definan la identidad del segundo del grupo, dando por hecho que el Liverpool, que a día de hoy cuenta con cinco puntos de ventaja, mantiene la primera plaza.

El Atlético cuenta con que el Oporto pierda en Anfield en la penúltima jornada y el Milan caiga en el Metropolitano, donde seguramente ya no se jugaría nada. De ser así todo quedaría pendiente de la última jornada, que deparará un Oporto-Atlético en Do Dragao. A los rojiblancos les puede valer el empate siempre y cuando se llegue a ese choque en circunstancias similares a la clasificación actual. Sin embargo, si por lo que fuera el Oporto puntuara ante los de Klopp el panorama se le complicaría muchísimo al Atlético, que se vería obligado a ganar en Portugal.

Eso sí. Pase lo que pase el miércoles el Atlético seguirá dependiendo de sí mismo. Incluso aunque el Oporto le gane al Milan y en la próxima jornada también sume de a tres en Liverpool, porque el criterio de la UEFA en caso de empate a puntos prima siempre los enfrentamientos directos.

A nivel deportivo el Atlético no podrá contar con los sancionados Savic y Griezmann ni con los lesionados Llorente y Lemar. Tampoco parece que vaya a llegar Kondogbia. Simeone tirará de lo que tiene y apostará arriba por el tridente Correa-Suárez-Joao, un ataque inédito esta temporada con el que quiere repetir la hazaña de hace dos temporadas en Anfield, aunque el jugador clave de aquel partido, Marcos Llorente, no podrá estar sobre el césped de la ciudad de los Beatles.

En el otro lado Jurgen Klopp también tiene problemas. No podrá contar con Thiago, Milner y Elliot, y además Keita está casi descartado. La duda es saber si el brasileño Fabinho podrá llegar a tiempo, aunque lo tiene complicado. Los ingleses pueden proclamarse campeones de grupo matemáticamente este miércoles, aunque para ello necesitan ganar al Atlético y que el Oporto no sume de a tres en Milan. Un empate no les basta en ninguna circunstancia porque el propio Atlético, que seguiría a cinco puntos a falta de seis por jugarse, podría darles alcance todavía.