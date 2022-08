El Atlético esperará para sustituir a Wass

La salida del danés Daniel Wass no ha supuesto ningún trauma para el Atlético de Madrid. El ex-jugador del Valencia apenas contaba para Simeone, que de hecho le estaba probando en otras demarcaciones tras la irrupción por sorpresa del canterano Sergio Díez, que ha sido uno de los grandes descubrimientos de la temporada. Si Sergio Díez se queda como suplente de Nahuel el equipo liberará una licencia profesional, ya que Díez es sub23 y esa ficha puede invertirse en otra demarcación. El sueño de Simeone sigue siendo Carlos Soler, pero es imposible si antes no hay por lo menos una salida.

A poco más de 48 horas del debut en Liga ante el Getafe la sensación sigue siendo que puede suceder cualquier cosa. Al mercado le faltan quince días de actividad y serán frenéticos. La Juventus continúa buscando un acompañante a Vlahovic y Morata es el predilecto de Allegri, el Manchester City no le quita ojo de encima a Lodi y Saúl, tras una pretemporada más que decente que podría significarle la titularidad el lunes, podría tener un mercado que hace sólo una semana era impensable. Son demasiadas variantes como para dar por cerrada la plantilla.

Para Simeone Carlos Soler era una petición innegociable. El argentino contaba con el centrocampista valenciano, pero la realidad es que ha sido imposible dar salida a nadie y no hay disponibilidad económica para ficharle. El Atlético teme que última hora se lo lleve el Sevilla o aparezca algún club inglés, pero no puede hacer nada si antes no lleva a cabo un trapaso.

Mientras, el fichaje de Bellerín o Aurier, laterales derechos puros, que llegarían con la carta de libertad, son la alternativa más conservadora a la marcha de Wass, pero también implican un gasto que el club prefiere destinar a otra operación. Está claro que el lateral derecho será Nahuel. Si Sergio Díez es su alternativa siempre queda Marcos Llorente como solución de emergencia. En este escenario parece lógico pensar que el club no quiera malgastar un triunfo.