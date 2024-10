Los tres años anteriores fue en enero. Ahora no ha sido necesario esperar tanto. El Atlético le dice adiós a pelear la Liga en octubre y manifiesta en noventa minutos en toda su crudeza la realidad de una plantilla a la que no hay por donde coger. Simeone es el primero que no para de dar tumbos, con decisiones erráticas continuas y sin saber qué tecla tocar para cambiar una dinámica que no puede ser más nefasta. Primera derrota liguera de la temporada en Sevilla ante el Betis, en un partido en el que sólo la divina providencia evitó que acabara en una goleada humillante.

Tres minutos le duró la virginidad defensiva al Atlético. Abde circuló como un cohete por la banda izquierda, la mina de oro que todos los rivales explotan sin rubor ante la debilidad evidente de Nahuel Molina, al que el Cholo sigue alineando sí o sí, y su centro raso al área lo interceptó de la forma más desafortunada posible el uruguayo Giménez, que marcó en propia puerta para desesperación de Oblak. Justo al contrario de lo que sucedió en el último desplazamiento en Anoeta, el equipo se vio obligado desde el inicio a remar contra corriente. Gil Manzano también puso lo suyo poco después mostrándole una tarjeta absurda a Reinildo y mediatizándolo desde el inicio del partido.

El gol le sentó muy mal al Atlético, que se quedó groggy y a merced de un Betis que pudo haber sentenciado el partido en una primera parte de aplastante superioridad. Primero Vitor Roque disparó fuera pero, sobre todo, Abde tuvo el 2-0 en un mano a mano ante Oblak tras un pase maravilloso de Johnny que el marroquí quiso ajustar demasiado y acabó yéndosele, para desesperación de Pellegrini en el banquillo.

Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Simeone, que dio por amortizado el experimento de la defensa de cuatro y volvió a la línea de cinco para evitar una sangría que parecía no tener fin. Lo consiguió a medias. A los 25 minutos de nuevo Abde recibió en el área y ahora tuvo más puntería, pero no la suficiente y su disparo impactó violentamente contra el travesaño.

Un cabezazo de Reinildo tras un saque de esquina que embolsó Rui Silva al borde de la media hora fue la primera aparición rojiblanca en el partido. Fue una anomalía. En la jugada siguiente un centro chut de Perraud lo rechazó hacia dentro Oblak y Vitor Roque, solo, tiró fuera. A esas alturas Simeone ya había aprendido a jurar en arameo. El Chimy Ávila, poco después, regateó en el área y tiró fuera. El chorreo era continuo. Una avalancha ante la que los futbolistas atléticos no tenían la menor respuesta. Catorce remates llegó a ensayar el Betis en la primera parte. Llegar al descanso con un marcador ajustado fue un milagro similar al de los panes y los peces, pero la falta de puntería verdiblanca dejó al Atlético vivo en el partido.

Cambios en el descanso

Como era previsible Simeone metió mano en el descanso a un equipo que era un desastre. Gallagher y Reinildo se quedaron en el vestuario para que aparecieran Galán, cuya ausencia en el once titular había sido un expediente X, y el noruego Sorloth en busca de perdón tras sus errores ante el Lille.

El Atlético entró en la segunda parte con el orgullo que no había tenido en el acto inicial y el partido cambió de rumbo. Julián Álvarez obligó a intervenir a Rui Silva a los 52 minutos y por primera vez el balón empezó a circular con mayor frecuencia en territorio doméstico. Por primera vez se vio a Simeone aplaudir en el banquillo.

El arreón, sin embargo, no tuvo la continuidad necesaria y el Betis, al contragolpe, volvió a sumar oportunidades, una en especial de máxima relevancia. A los 67 minutos Fornals disparó a la cruceta y en el rechace Galán le sacó el balón al límite cuando iba a cabecear. Gil Manzano, por supuesto, se fue de inmediato al punto de penalti, pero en el VAR De Burgos Bengoetxea le demostró con imágenes que el extremeño había tocado primero el balón y el máximo castigo quedó anulado.

El Cholo aprovechó la nueva bola extra para meter en el partido a Giuliano y Correa y sacrificar de paso a Griezmann y Lino a fin de encarar la recta final de una noche que seguía sumida en la más completa oscuridad para un Atlético incapaz de pelear con argumentos sólidos por el empate más allá de una sucesión de saques de esquina botados sin el menor resultado positivo.

Dos remates de Correa a la madera en la recta final pudieron haber cambiado el marcador en los mejores momentos del Atlético, pero fueron fuegos fatuos para un equipo que llegó demasiado tarde al partido y que se quedó sin tiempo para darle la vuelta a un resultado que le deja a diez puntos del líder con sólo once jornadas consumidas. Pinta a verdadero desastre cuando no se llevan ni siquiera tres meses de competición.