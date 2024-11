Atlético-Alavés: Simeone quiere una victoria en su partido 700

Simeone busca una victoria en su partido número 700 en el banquillo, en la tarde en la que está prohibido fallar. El Atlético recibe al Alavés con la obligación de sumar tres puntos y no repetir gatillazos como el sufrido ante el Espanyol en la tercera jornada que costaron puntos que ahora se echan muchísimo de menos. El glorioso, sin embargo, no será un rival sencillo y ya el año pasado llevó a los rojiblancos al límite en el Metropolitano. Vuelve Llorente, que entra directo en el once inicial en sustitución del lesionado Nahuel Molina.

Para Simeone es evidente que no se trata de un partido más. Aunque sea poco dado a la grandilocuencia, él es el primero en ser consciente de la estratosférica marca que ha conseguido, un registro que quizás no vuelva a alcanzar nunca nadie más en la iconografía rojiblanca. «Me siento muy afortunado», dijo ayer el argentino en una rueda de prensa en la que repartió agradecimientos entre «todos los que me han ayudado a llegar aquí».

Sin embargo, más allá del romanticismo, lo cierto es que lo que se pone en juego es un botín que el Atlético no puede dejar escapar. Un empate o una derrota serían un drama para un equipo que ha agotado hace tiempo su margen de error. Los números le favorecen porque en las 13 visitas anteriores de los vitorianos sólo se registraron dos empates y una victoria visitantes. El resto fueron triunfos domésticos, los seis últimos de manera consecutiva, aunque el del año pasado fuera un 2-1 al límite. Los de García Plaza llevan cuatro derrotas en sus cinco últimos encuentros, pero conviene mantener la antena alerta por lo que pueda pasar.

El Cholo economizará esfuerzos ante el inminente partido de Champions en Praga del próximo martes. Los internacionales sudamericanos arrancarán en el banquillo y puede que también descanse algún otro titular. La pareja Griezmann-Correa es la que más ha aparecido en ataque en los entrenamientos semanales, mientras que en medio campo todo indica que tendrá otra oportunidad Riquelme. El que se mantiene en el once, en cambio, es Pablo Barrios, en la cresta de la ola tras su reciente debut con la selección absoluta.

La pareja arbitral es para echarse a temblar. En el campo el catalán García Verdura en su segunda temporada en Primera, y en el VAR el descendido Figueroa Vázquez, un colegiado de infausto recuerdo para el Atlético y del que se espera que no cometa demasiados estropicios desde la sala VOR. García Verdura sólo ha dirigido un partido al Atlético, esta temporada en Vigo ante el Celta, mientras que será la sexta vez que se vea las caras con el Alavés, con el saldo de una victoria, dos empates y dos derrotas.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Azpilicueta, Witsel, Lenglet, Galán, Pablo Barrios, Koke, Riquelme, Correa y Griezmann.

Alavés: Sivera, Tenaglia, Abqar, Pica, Manu Sánchez, Blanco, Guevara, Guridi, Carlos Vicente, Abde y Kike García.

Árbitros: Muñiz Ruiz (campo) y Figueroa Vázquez (VAR).

Estadio: Metropolitano, 16.15 horas.