El Athletic reclamó dos penaltis de Gavi y Cancelo contra el Barcelona

El Athletic reclamó dos penaltis en la primera parte del encuentro contra el Barcelona en Montjuic de Gavi y de Cancelo. Dos jugadas más que controvertidas en las que Martínez Munuera prefirió no señalar y que, desde el VAR, Pizarro Gómez también pasó por alto. Las acciones polémicas fueron sobre Vivian y Nico Williams. El central se encontraba buscando un remate en el segundo palo cuando Gavi le placó sin opciones de disputar el balón, mientras que el delantero esperaba también un balón pasado en la misma zona cuando Cancelo le agarró claramente y le impidió llegar.

El primero de ellos fue sobre Vivian, en el minuto 10 del encuentro. La segunda jugada de un córner derivó en un centro que pilló desprevenida a la defensa. El futbolista del conjunto rojiblanco se encontraba saltando en busca del balón y libre de marca. Entonces, llegó el joven mediocentro del Barcelona y se lanzó contra él, derribándolo. Ni Martínez Munuera, ni Pizarro Gómez desde el VAR consideraron que fuera más.

Gavi, totalmente desentendido del balón y sin opciones de llegar a él, cargó por la espalda contra el central del Athletic. Vivian se encontraba solo en el segundo palo y se disponía a rematar el balón procedente de un saque de esquina. Sin embargo, no pudo hacerlo debido al golpe que recibió, que acabó tirándole al suelo. Solicitó penalti, pero los colegiados no lo consideraron como tal.

En la repetición sí que se pudo apreciar claramente cómo el jugador del Barça se lanza deliberadamente a por el jugador del Athletic, con el único fin de evitar su remate de cabeza. Las opciones del internacional español de hacerse con el balón eran nulas, pero ni con esas consideró Martínez Munuera que pudiera haber algo sancionable. Tampoco desde el VAR, donde Pizarro Gómez apenas dedicó tiempo a revisar la acción, puesto que el balón se puso en movimiento de inmediato.

Claro agarrón de Cancelo a Nico Williams

Justo antes del descanso, después de que el Barça se quejase de dos caídas en el área de Joao Félix que pese a la reclamación del portugués quedaron en nada, llegó la segunda polémica contra el Athletic. Nico Williams estaba en el segundo palo e iba a buscar un centro pasado. Le tenía la posición ganada a Cancelo que, como se aprecia claramente en la imagen, le agarró de la camiseta.

La acción de Cancelo con Nico Williams en el área del FC Barcelona 🧐 El '11' del @AthleticClub y Dani García reclamaron penalti tímidamente #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Yg8EpmNFRp — DAZN España (@DAZN_ES) October 22, 2023

El tirón frenó al internacional español, que no pudo llegar a ese balón que, aparentemente, carecía de peligro. Sin embargo, el agarrón claro de Cancelo debió ser sancionado, aunque de nuevo Munuera Montero no lo consideró, así como tampoco lo hicieron desde el VAR, donde dejaron pasar por alto de nuevo esta acción polémica. Dos posibles penaltis contra el Barcelona que reclamaron desde el Athletic y que no fueron señalados y apenas revisados.