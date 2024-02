Athletic - Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido de semifinales de la Copa del Rey.

El Atlético de Madrid visita San Mamés para intentar remontar el 0-1 que sufrió a principios de mes en el Metropolitano contra el Athletic. Este choque de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2024 será decisivo y La Catedral dictará sentencia sobre qué equipo avanza hasta el encuentro decisivo que se celebrará en el Estadio de La Cartuja y, de paso, quién acudirá a la Supercopa de España la próxima campaña.

El horario del Athletic – Atlético de Madrid

El Athletic Club recibe la visita del Atlético de Madrid en San Mamés para jugar el partido que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2024. El conjunto vasco logró asaltar el Metropolitano en la ida gracias al solitario tanto de Álex Berenguer desde el punto de penalti. Los del Cholo Simeone fueron mejores aquel día, pero lo cierto es que no estuvieron finos de cara a portería y sufrieron una derrota después de un año de estar invictos en su propia casa. Por su parte, los del Txingurri Valverde sacaron un grandísimo resultado en la capital de España que les permite partir con ventaja en este encuentro que será decisivo para saber quién avanza hasta la gran final de este torneo, como también el ganador sacará un billete para la Supercopa de España que se celebrará en Arabia Saudí en 2025, ya que por la vía de la Liga EA Sports parece que ninguno lo conseguirá.

Los del Cholo Simeone, a los que esta temporada no les está yendo nada bien fuera de casa, tendrán que remontar en un estadio que es muy difícil, como es San Mamés. El Athletic Club ganó en los cuartos de final al Barcelona en La Catedral, por lo que no será nada fácil para los colchoneros, que ven esta Copa del Rey como la gran oportunidad de esta temporada de lograr un título, aunque siguen vivos en la Champions League, donde también tienen que remontar. La Real Federación Española de Fútbol ha programado este Athletic – Atlético de Madrid de la vuelta de las semifinales para este jueves 29 de febrero. El balón comenzará a rodar en el feudo bilbaíno a las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y no debería producirse ningún inconveniente que obligue a que se retrase la hora de inicio de este apasionante encuentro entre dos clásicos del fútbol español.

Dónde ver por TV hoy el Athletic – Atlético de Madrid

Este partidazo en San Mamés va a ser apasionante porque los dos equipos van a tener que darlo todo para sacar ese billete tan ansiado para la final de la competición. Los de Ernesto Valverde pelearán por mantener el resultado global, que ahora mismo es de 1-0 para ellos, mientras que el conjunto colchonero tiene, como mínimo, ganar por un gol de diferencia para irse a la prórroga o, incluso a los penaltis. Este Athletic – Atlético de Madrid correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se podrá ver por televisión en directo en abierto a través de La1 de RTVE o ETB, la cadena pública vasca. Además, también será retransmitido a través de Movistar+, en el canal de Movistar Liga de Campeones, aunque esta vía sería de pago. Con tres vías diferentes los aficionados podrán escoger en función de su gusto por los comentaristas, ya que la señal será la misma.

Además, todos los aficionados del Athletic, seguidores del Atlético de Madrid y amantes del fútbol en general que no se quieran perder este partidazo entre dos clásicos del fútbol español también podrán verlo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de RTVE Play, Movistar+ o de la televisión pública vasca, que están disponibles en diferentes dispositivos como pueden ser ordenadores, móviles, tablets o smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa de este choque de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2024, así como la crónica del encuentro y todas las reacciones destacadas que lleguen desde San Mamés una vez el colegiado haya señalado el final del choque.

Árbitro y estadio del Athletic – Atlético de Madrid

El estadio de San Mamés, también conocido como La Catedral, será el escenario donde se dispute este partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Este campo, inaugurado en 2013, es uno de los mejores de España y estará como sede en el Mundial de 2030 que se celebrará en nuestro país junto a Portugal y Marruecos. Tiene capacidad para acoger a más de 53.000 aficionados y presentarán un ambiente brutal para este apasionante duelo entre vascos y colchoneros donde hay en juego un billete para la gran final que se disputará en el Estadio de La Cartuja y también para la próxima edición de la Supercopa de España.

Los partidos entre estos dos equipos suelen ser calientes, con polémicas, piques y muchos goles, por lo que se espera gran actividad sobre el césped, pero todos quieren que el protagonismo se lo lleven los jugadores y los entrenadores con sus decisiones tácticas y no el equipo de colegiados con su actuación. El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Juan Martínez Munuera para que imparta justicia en este Athletic – Atlético de Madrid. Eduardo Prieto Iglesias estará en el VAR y tendrá que avisar a su compañero sobre cualquier acción clara que se le escape para que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda de San Mamés.