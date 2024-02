El Atlético se juega la temporada en dos remontadas y en ambos casos está obligado a derrotar a rivales que llegarán con sendas ventajas 1-0. La próxima semana disputará la primera final ante el Athletic en San Mamés, mientras que la vuelta de Champions ante el Inter está programada para el 13 de marzo. Sin opciones de pelear por el título en la Liga, el equipo deberá ir al límite en ambas competiciones.

La derrota de ayer en San Siro no fue definitiva, pero sí que le otorga al Inter, un equipo que no ha perdido aún un solo partido fuera de casa en lo que llevamos de temporada, una ventaja muy importante. Los italianos demostraron ser defensivamente fortísimos -el Atlético no tiró ni una sola vez entre los tres palos- y habrá que recurrir a la magia del Metropolitano, donde los de Simeone han ganado todos los encuentros que han jugado esta temporada en la Champions, para meter la cabeza en los cuartos de final.

Algo parecido sucede con la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, que en este caso obliga al Atlético a imponerse sí o sí en San Mamés, un estadio en el que recientemente recibió un sonado vapuleo, y que en las últimas temporadas no se le da precisamente bien. Sin embargo no queda otra que remontar el 0-1 recibido en el partido de ida en el Metropolitano si se quiere llegar a una final de Copa que no se disputa desde 2013, hace ya 11 años.

Y, por supuesto, entre ambos partidos el Atlético no puede descuidar la Liga porque para el club clasificarse entre los cuatro primeros y asegurar plaza Champions es fundamental. El equipo es actualmente cuarto, con 51 puntos, pero el Athletic de Bilbao, que derrotó al Girona en la última jornada, amenaza su posición ya que está a tan sólo dos puntos de diferencia. Con la Liga muy decantada a favor del Real Madrid, Girona, Barcelona, Atlético y Athletic se juegan los otros tres puestos Champions.

El Atlético juega en Almería el próximo sábado, en el partido inmediato a la semifinal de Copa, y luego antes de recibir al Inter se enfrentará a Betis y Cádiz. Sumar estos nueve puntos es imprescindible para seguir en la pelea por las primeras posiciones de la clasificación y evitar el drama que supondría quedar fuera de la Champions, algo que sólo ha sucedido en una ocasión en la era Simeone, en su primera temporada, la 11-12, pero con el agravante de que cogió al equipo en enero hundido en la clasificación. Desde entonces, y han pasado ya 11 años, no ha bajado de la tercera posición final.