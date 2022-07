Aston Martin sondea el fichaje de Fernando Alonso

La retirada de Sebastian Vettel ha dejado un asiento libre en Aston Martin para 2023. No es ningún secreto que Lawrence Stroll, director ejecutivo del equipo británico, siempre ha querido a Fernando Alonso en su equipo, y ahora con la marcha del cuatro veces campeón del mundo queda un hueco en el que podría encajar el asturiano que todavía no ha renovado con Alpine.

Aunque la prioridad del piloto español es la de seguir con la escudería francesa, no descarta ninguna opción. «Todos los equipos que no tiene a sus dos pilotos firmados son una opción para mí», reconocía Alonso antes de asegurar que su intención es «seguir en Alpine». No obstante, todavía no se han sentado a hablar de su continuidad pese a que desde el equipo la dan por hecho.

«Hemos trabajado en este proyecto desde hace dos años y cada vez somos más competitivos. Mi deseo es quedarme, pero no nos hemos sentado del todo para avanzar, todo está en marcha. Con 10 minutos de negociación debería bastar. Todos nos cogemos vacaciones, pero supongo que tendremos alguna conversación, a partir del lunes (1 de agosto) por videoconferencia», afirmaba Fernando Alonso antes del GP de Hungría.

El bicampeón del mundo de la Fórmula 1 cumple este viernes 41 años con su futuro aún por decidir. Termina contrato al final de esta temporada y todavía no ha renovado, aunque Laurent Rossi, CEO de Alpine, confirmó que cuentan con él para 2023. Alonso reconoció que las negociaciones no deberían llevar «más de 10 minutos» si ambas partes buscan lo mismo. Lo cierto es que la aparición de Aston Martin podría suponer una baza para el español en la negociación.

Si bien es cierto, a día de hoy el Aston Martin es peor coche que el A522, sin embargo la llegada de Alonso a la casa de Silverstone supondría un salto mediático bastante importante. Lawrence Stroll ya intentó firmar al 14 para su regreso a la F1 en 2021 y le volvió a tantear el curso pasado. Ahora, Stroll se ha vuelto a interesar por la situación del piloto de Alpine para ver si existe alguna posibilidad de que ocupe el asiento que dejará vacante Vettel en 2023.