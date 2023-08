Aston Martin se rinde a Alonso: «Es sobrehumano»

Ya se ha celebrado la primera parte de la temporada y en Aston Martin siguen alucinando con Fernando Alonso. Los seis podios que le han colocado en la tercera posición del campeonato mundial de piloto ha provocado la multitud de muestras de afecto, respeto y admiración por parte de Lance Stroll y de sus ingenieros. Mike Krack, jefe del equipo, lleva toda la temporada deshaciéndose en elogios hacia el asturiano y ha vuelto a hacerlo como nunca lo había hecho, hablando de algo «sobrehumano».

«Lo que he visto con Alonso es algo que no había visto anteriormente. Da igual el tipo de piloto, la edad o la categoría, el hecho es que nunca antes había visto algo así. Todavía estoy profundamente impresionado con las primeras carreras de este año. Lo suyo se puede calificar de sobrehumano», comienza Mike Krack.

«Sus tiempos de reacción son fantásticos. Es simplemente increíble. La palabra sobrehumano es la que mejor se adecúa para definir lo que Fernando está haciendo aquí», añade el máximo dirigente de Aston Martin, que no escatima en sus palabras de respeto hacia Alonso.

«Si miras el Mundial, está claro que hay una gran diferencia en puntos, pero si te fijas en la forma en lo que ha ocurrido, encuentras buenas explicaciones. Cuando el coche estaba en su mejor momento, Fernando logró grandes resultados y Lance venía de una lesión, tuvo un abandono y como equipo, no lo hicimos bien en Miami», continúa Krack en una entrevista para RaceFans.

Por último, Krack defiende a Lance Stroll, que todavía no ha podido subirse al podio en toda la temporada siendo un cuarto puesto en Australia su mejor resultado: «Para nosotros no es un problema. Ya vimos en Hungría que Lance puede estar a un nivel similar al de Fernando y no debemos olvidar que Alonso es uno de los pilotos más grandes de todos los tiempos. No es fácil tenerlo de compañero de equipo. La forma en la que Stroll lidia con ello es digna de elogio».