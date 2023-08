Fernando Alonso clama contra Pirelli por el cambio que arruinó a Aston Martin

Todos los aficionados a la Fórmula 1 se preguntan a qué se puede deber el bajón de rendimiento de Aston Martin antes del ecuador del Mundial. La escudería británica se erigió rápidamente como la mayor competencia del líder, Red Bull, pero en las últimas pruebas antes de las vacaciones fue decayendo hasta ser superada por Mercedes en la clasificación. Un giro de guion sobre el que también se hace preguntas Fernando Alonso, como por ejemplo la del cambio de resistencia en los neumáticos Pirelli a mitad de año.

Esta no es una situación nueva para el asturiano, quien ya sufrió una serie de problemas causados por las modificaciones sorpresa cuando lideraba el Mundial de 2013. «Nunca he sido fanático de esta medida. También hubo algunas temporadas en las que cambiamos el sistema de escape y tampoco estuve de acuerdo. No sólo son los neumáticos», afirmó Alonso.

El circuito elegido para implantar ese nuevo reglamento fue el de Silverstone, donde el español quedó séptimo. Desde entonces, Aston Martin ha sido sostenido por un Alonso que se las ha ingeniado para sacar de donde no hay, obteniendo unos resultados que difícilmente están a la altura de la quinta escudería del Mundial actualmente, como su quinto puesto conseguido en Bélgica.

«Deslizamos más y tenemos menos agarre, nuestras actuaciones lo demuestran, puede que no hayamos tomado las decisiones adecuadas con nuestro coche», señaló Alonso en declaraciones a Motorsport. Un deslizamiento que le costó el accidente en la carrera al sprint de Spa, donde una salida de pista tras varios trompos le hizo impactar contra uno de los muros, teniendo que abandonar por primera vez en toda la temporada.

Lo que está claro es que al asturiano, como al resto de pilotos, no les queda otra opción que ajustarse a un cambio en el reglamento de la resistencia de las gomas que ha llegado para quedarse. Por delante, diez carreras en las que Aston Martin está obligado a adaptarse a todos estos condicionantes si no quiere perder la tercera posición en el Mundial de constructores, al igual que Fernando Alonso el tercer puesto en la tabla de pilotos.