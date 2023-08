Álex Márquez: «Estaba convencido de que era el día para ganar»

Álex Márquez venció este sábado en la carrera al sprint de MotoGP en el mítico circuito de Silverstone. El piloto español confirmó su vuelta a tope de las vacaciones de verano con su primera victoria, en el recorrido británico, imponiéndose a Marco Bezzecchi y a su compatriota Maverick Viñales. Además, este domingo saldrá en la carrera desde la tercera posición para seguir prolongando su buen momento con Ducati.

Sensaciones

«Estoy muy contento, es algo muy positivo el comenzar esta segunda parte de la temporada con esta primera fila y sobre todo con esta victoria en la sprint. Muchas gracias al equipo que me han este fin de semana. Yo sabía antes de la carrera que hoy era el día de ganar la sprint, estaba convencido. Las primeras curvas fueron duras, pero luego supe que tenía que adelantar porque me estaba sintiendo muy bien».

Victoria

«Victoria en sprint, pero mejor esto que nada. Es la mejor forma de empezar esta segunda parte, después de la primera en la que no vino todo de cara. Hemos empezado enchufados en la clasificación de esta mañana. Manejé la ventaja hasta el final».

Momento clave

«Ha habido un momento muy bueno, pero en la última curva me he equivocado de marcha, ahí es cuando he perdido más. Sabía que era muy difícil adelantar. Desde la tercera vuelta he visto que tenía muy buena tracción y sabía que tenía que adelantar rápido».

Marc Márquez

«No sé qué quiero que me diga, le he visto yendo hacia el podio. Él sabe lo bien que me siento, hablamos de sensaciones y poco más, cada uno a lo suyo y mañana tenemos otra carrera».