El Aston Martin de Alonso es una bala: segundo a 29 milésimas de Verstappen

Fernando Alonso se subió al AMR23 y dejó las mejores sensaciones posibles después de que el Aston Martin sufriera el segundo problema del día. El asturiano, después de haber retrasado su inicio por un problema en el suelo del coche, dejó las expectativas por todo lo alto realizando el segundo mejor resultado del día, solo por detrás del actual campeón del mundo, Max Verstappen. El ex de Alpine se quedó a tan solo 29 milésimas del piloto holandés, pero desde dentro de la escudería británica quisieron bajar el suflé y poner los pies en la tierra.

Y es que, tras las dos vueltas de instalación, Alonso realizó un ensayo de pit stop y al levantar el coche se rompió el suelo al caer. Parecía extraño, pero así era. Los fantasmas del pasado recorrían de nuevo el box de Aston Martin. Los aficionados españoles, deseosos de ver La Misión en marcha, tenían que seguir esperando. Estos problemas se sumaban a los ya sufridos en la sesión de mañana por un fallo eléctrico en los primeros minutos del estreno.

That sound never gets old! 👌@alo_oficial | #F1Testing pic.twitter.com/FgFF3NiMjI

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2023