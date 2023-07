Así es Viktoria Odintcova, la impresionante modelo que se lió con Hamilton y ‘ghosteó’ a Cristiano

La impresionante modelo rusa Viktoria Odintcova está dando mucho que hablar en las últimas horas. La también influencer, que tiene más de cinco millones de seguidores en las redes sociales, reconoce que tuvo una aventura en el pasado con Lewis Hamilton, que ahora está siendo muy relacionado con Shakira.

La top model ha sido vista en la Fórmula 1 varias veces en los últimos años apoyando al piloto británico de Mercedes. Viktoria Odintcova no se esconde y reconoce que sus primeros encuentros fueron más románticos: «Tuvimos diferentes tipos de relación. En un cierto período de tiempo fue romántico. Me estaba cortejando.Pero luego esta relación se convirtió en amistad. Yo vivo en Rusia y él vive en el extranjero. Nos convertimos en amigos que pueden enviarse mensajes y felicitaciones navideñas».

Le escriben muchos deportistas

«Somos amigos, solo nos escribimos y llamamos a veces. Voy a sus carreras de vez en cuando, la última vez fue en Sochi (en el Gran Premio de Rusia). Hemos sido amigos durante tres años. Cuando lo conocí, apenas podía hablar inglés, solo podía entenderlo», añade la modelo rusa, que a través de Hamilton también conoció a Neymar: «Nos enviamos mensajes por Instagram » .

Pero lo que más sorprende de Viktoria es que asegura que ingoró a Cristiano Ronaldo. La rusa cuenta que el futbolista portugués le mandaba mensajes privados en Instagram hace años, pero ella los borraba: «Eso pasó… Él (Ronaldo) incluso me escribió. Fue hace mucho tiempo. Me escribió: ‘Hola, ¿cómo estás?’ Borré el mensaje y no respondí. Por supuesto que no le di una oportunidad, ¡vamos! Conozco a otras chicas a las que les escribió, así que entendí de inmediato, ‘amigo, adiós, borra. A menudo recibo mensajes de deportistas profesionales, especialmente de futbolistas europeos: «Ni siquiera recuerdo estos nombres. Solo veo, ‘oh, un mensaje más de algún jugador’. Ni siquiera los abro».