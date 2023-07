Lo último de Shakira que alimenta todavía más los rumores de romance con Hamilton

Shakira ha vuelto a alimentar los rumores de romance con Lewis Hamilton. La cantante colombiana ha viajado a Londres justo antes del GP de Gran Bretaña después de pasar unos días en París, donde cumplió con varios compromisos profesionales. Todo apunta que la artista disfrutará de un nuevo Gran Premio y animará al piloto británico, con el que ya ha sido vista varias veces anteriormente.

Desde hace meses circulan rumores sobre una posible relación sentimental entre Shakira y Hamilton, y la de Barranquilla ha vuelto a dar que hablar en las últimas horas viajando a Londres tras estar en la Semana de la Moda de París. La cantante llega a tiempo para ver la F1 en Silverstone , alimentando aún más las especulaciones de que está allí para animar a su supuesto novio, el siete veces campeón de Fórmula Uno, unLewis Hamilton que peleará por el podio en casa.

Shakira y Lewis Hamilton siguen acaparando portadas, noticias, minutos en televisión… La cantante colombiana y el piloto inglés de Fórmula 1 ya han sido vistos juntos hasta en tres ocasiones, dos en Miami y una en Barcelona. La prestigiosa revista People fue más allá confirmando el romance entre ambos y asegurando que están empezando una relación.

Tras varias salidas en las que han sido captados juntos, una fuente cercana al deportista y la artista desvelaba que «están en las primeras etapas» y no dudaba a la hora de confirmar que «están pasando tiempo juntos y en la etapa de conocerse». Según esta persona, se trata de un romance «divertido y coqueto». Una relación que sin duda no será fácil de mantener en el tiempo por la distancia, pues el piloto de Mercedes no para de viajar debido al Mundial de Fórmula 1, a la vez que Shakira está más activa que nunca profesionalmente con su nueva base en Miami tras separarse de Piqué.