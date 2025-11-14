Luis Rubiales fue agredido durante la presentación de su libro. El hombre, que posteriormente se reveló que fue su tío Luis Rubén, irrumpió en la sala en la que se celebraba el acto de presentación de su libro Matar a Rubiales, en Madrid, y le lanzó tres huevos, impactando uno de ellos en la espalda. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol se revolvió y se fue a por él, aunque la cosa no pasó a mayores porque frenaron al ex mandatario de la RFEF. Finalmente, la Policía tuvo que intervenir y detuvo al agresor, hermano menor de su padre.

Pero, ¿quién es realmente Luis Rubén Rubiales? Para muchos es un desconocido, pero a otros les puede sonar su cara de verlo en televisión. Y es que el tío de Rubiales es actor de anuncios y figurante de series, por lo que su rostro puede resultar familiar a las personas que tengan buena memoria fotográfica. Aunque su carrera como intérprete parece en decadencia, ha participado en conocidas producciones como La que se avecina, El príncipe , Amar es para siempre, La que se avecina, Anclados, El secreto de Puente Viejo, El ministerio del tiempo, Gigantes…

no se está hablando lo suficiente que el tío de los huevos de Rubiales es el pelos del anuncios de Vivus…. pic.twitter.com/tCgb3bd6hT — mimi🦊 ³³ (@janafpucela) November 13, 2025

La familia de Rubiales, rota

La relación familiar de los Rubiales está completamente rota, hasta el punto de que el ex presidente de la RFEF se querelló contra su otro tío, Juan Rubiales, pidiéndole seis años de cárcel. Tal es la fricción que ahora Luis Rubén ha boicotear la presentación del nuevo libro de Rubiales tirándole varios huevos y acaparando noticias y portadas. Este ataque se suma a otros capítulos polémicos en el entorno del ex presidente, como la huelga de hambre de su madre o las duras acusaciones de su tío Juan.

Fue el propio Luis el que explicó posteriormente durante el coloquio que su tío Luis Rubén Rubiales es «una persona desequilibrada» y que «no debe estar bien». «Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Una pena», dijo.

«Me he asustado porque creía que iba armado. Si alguien viene tirando cosas y en ese momento hay una familia por en medio, pues he intentado… Pero bueno, lo que puedan decir ya es que… la verdad es la verdad. Si a uno le tratan de agredir… El huevo está aquí en el suelo. Ha tirado varios huevos, pero yo creía que iba armado. Los que estamos aquí no vemos, hay hacia allá oscuridad, y he temido por una familia con dos niños pequeños, una mujer embarazada. Y por eso he salido directo a por él», argumentó. «No sabía ni quién era, me he enterado después quién era, porque venía tapado», agregó. «Más que pedir perdón, tendrá que rendir cuentas en la Justicia», finalizó el ex presidente de la RFEF.