Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP 2022

Pecco Bagnaia pulverizó el récord de la pista para hacerse con la pole en el GP de los Países Bajos de MotoGP (1:31.504). Seis años después de aquella pole de Dovizioso en Assen, Ducati vuelve a conseguir la mejor posición en la parrilla de salida de MotoGP en este trazado. Fabio Quartararo y Jorge Martín acompañarán al italiano en la primera fila de la parrilla.

Un poco más atrás, en quinta posición, saldrá Aleix Espargaró. El piloto de Aprilia terminó muy enfadado la Q2 después de ver como no era capaz de pelear por la pole en ningún momento. El piloto español tendrá que hacer una buena salida si quiere tener opciones de estar en la cabeza para luchar por el triunfo en Assen.

Bagnaia on pole with Quartararo and Martin hot on his heels! 👀

We're all set for tomorrow's #DutchGP! 🇳🇱 pic.twitter.com/eAQSa8uSsx

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2022