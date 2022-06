Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP 2022

Aleix Espargaró saldrá desde la pole en el GP de Cataluña de MotoGP. El piloto español le arrebató esa posición a un Pecco Bagnaia que se quedó a 31 milésimas del tiempo del de Aprilia. Además, Aleix batió el récord de la pista que ya había pulverizado durante la mañana en el libre 3, y lo hizo con temperaturas bastante altas, algo bastante inusual.

El líder del Mundial, Fabio Quartararo, completa la primera fila por junto a Baganaia y Espargaró. Jorge Martín saldrá en segunda línea (sexto), mientras que los locales Rins y Viñales partirán desde la séptima y octava posición, con Marini noveno y Pol Espargaró décimo.

A barnstorming #MotoGP qualifying comes to a close! 🏁

We're all set for a blockbusting #CatalanGP tomorrow! ✅ pic.twitter.com/7XCZAkwTzU

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 4, 2022