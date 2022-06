Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Alemania de MotoGP 2022

Pecco Bagnaia saldrá desde la pole en el GP de Alemania de MotoGP. Fabio Quartararo saldrá desde la segunda posición y Zarco, tercero. Alex Espargaró saldrá desde la cuarta posición y buscará la remontada para acechar el liderato del Mundial.

Qualifying complete ✅

This is how the riders will line up tomorrow at the #GermanGP 🇩🇪#MotoGP pic.twitter.com/FMePeEMxdL

