Valtteri Bottas se ha llevado la victoria en la carrera al sprint del GP de Brasil de Fórmula 1 y saldrá desde la primera línea de la parrilla junto a Max Verstappen. Desde la segunda lo hará un espectacular Carlos Sainz que salió quinto y llegó a rodar segundo. Aún el madrileño no fue capaz de retener a Verstappen tras él. Sí logró contener a Sergio Pérez, lo que le valió para sumar un punto gracias a su tercer puesto en la carrera al sprint.

Así pues, Carlos Sainz afrontará el GP de Brasil de Fórmula 1 desde la segunda línea junto a Sergio Pérez. Desde la tercera no lo hará Lewis Hamilton pese a que ha remontado desde la última posición a la quinta en Sao Paulo. El británico, que si había salido último es porque fue descalificado por después de que su DRS excediera la apertura máxima de 88 mm durante la sesión de clasificación, arrastra también una sanción de cinco posiciones de cara al GP de Brasil de Fórmula 1 por haber cambiado la unidad interna de combustión de su coche, por lo que saldrá décimo el domingo.

Es por ello por lo que desde la tercera línea de la parrilla de la salida afrontarán la carrera Lando Norris y Charles Leclerc. Desde la cuarta lo harán Pierre Gasly y Esteban Ocon, y desde la quinta Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. Todos estos pilotos, además de Daniel Ricciardo, que fue undécimo, saldrán por delante de Fernando Alonso en el GP de Brasil. Si bien el asturiano afrontará la carrera decimosegundo, tras él lo harán Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi, George Russell, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher y Nikita Mazepin, que terminó en última posición la carrera al sprint.

Así queda la parrilla de salida del GP de Brasil

1. Valtteri Bottas

2. Max Verstappen

3. Carlos Sainz

4. Sergio Pérez

5. Lando Norris

6. Charles Leclerc

7. Pierre Gasly

8. Esteban Ocon

9. Sebastian Vettel

10. Lewis Hamilton

11. Daniel Ricciardo

12. Fernando Alonso

13. Antonio Giovinazzi

14. Lance Stroll

15. Yuki Tsunoda

16. Nicholas Latifi

17. George Russell

18. Kimi Raikkonen

19. Mick Schumacher

20. Nikita Mazepin

Así terminó la sesión de clasificación del GP de Brasil

