Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 13

La 13ª etapa de la Vuelta a España nos ha dejado un duelo increíble entre Joao Almeida y Jonas Vingegaard en el que el portugués ha salido como el gran vencedor en una cerrar también marcada por sabotaje de radicales propalestinos en pleno ascenso por el puerto de a L’Angliru, aunque no ha sido suficiente para alterar la clasificación general

El portugués se dejó el alma hasta superar al esprint en la cresta del Angliru a Vingegaard. Ambos con un tiempo de 4h54:15, a una media de 41,3 km/hora. Nadie pudo seguirlos de cerca. Jai Hindley terminó la agonía a 28 segundos, Sepp Kuss a 30, Tom Pidcock a 1.16, Giulio Ciccone a 2.15, y el mejor español, Abel Balderstone, décimo, a 3 minutos.

Emoción en la general. Vingegaard sólo perdió 4 segundos ante Almeida por las bonificaciones, y retuvo la roja con 46 sobre el portugués antes de segundo asalto de la montaña asturiana en La Farrapona. Pidcock les sigue a 2:18 y Hindley a 3. Cierra el top 10 Kuss a 5:26, el colombiano Egan Bernal es duodécimo a 8:01 y el primer español, Balderstone, decimosexto 15:21.

Este sábado, la 14ª etapa llevará al pelotón desde Avilés al Alto de La Farrapona, con un recorrido de 135,9 km. Segundo asalto de la montaña asturiana con máximo interés en los 3 puertos del trayecto. Poco antes del ecuador de la carrera el pelotón ascenderá el Alto del Tenebredo (3a, 5,8 km al 6,5), para seguir con el Puerto de San Lorenzo (1a, 10,1 km al 8,5) y finalizar en la meta de La Farrapona, junto a los Lagos de Somiedom tras 16,9 km de subida al 5,9, con pendientes máximas del 13.

Clasificación de la etapa 13

Clasificación general de la Vuelta a España