Así es la máquina de radiofrecuencias que obró la milagrosa recuperación de Carlos Sainz

La recuperación de Carlos Sainz pasará a la historia por la rapidez que le llevó a sentarse en su Ferrari y pilotar en Australia hasta ganar el tercer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1. Eso fue un 24 de marzo, pero 16 días antes, el 8 de marzo, había sido operado de apendicitis en Yeda, perdiéndose el GP de Arabia Saudí. La incógnita era enorme y aunque desde el primer momento él insistió en que lucharía por llegar a tiempo a Melbourne, muchos lo ponían en duda. Con su esfuerzo, sumado a un milagroso proceso de rehabilitación, alcanzó el escalón más alto del podio en el circuito de Albert Park, un acontecimiento histórico para el deporte en España.

Durante el transcurso de los días, el madrileño fue sometiéndose a distintos métodos, entre ellos, a la tecnología de Indiba. Su máquina de radiofrecuencias hizo posible ese acelerón en la cicatrización post cirugía y, pese a que el director ejecutivo de la empresa, Noel Jiménez, no quiere catalogar este paso como «clave» en su recuperación, lo cierto es que el dolor empezó a mitigarse gracias a esta especie de robot.

El encargado de la estrategia de ventas a nivel global de Indiba atiende a OKDIARIO para descifrar cada paso de la fugaz recuperación de Sainz. Noel Jimenez, que afirma tener una «bonita y sana relación desde hace tiempo» con su padre, piensa que su hijo «es el deportista que más coraje ha demostrado de todos a los que han tratado gracias a su pundonor, empeño, constancia y fuerza de voluntad».

Jiménez, preguntado por si fue él mismo quien puso en marcha el traslado de una de las máquinas de Indiba hacia Yeda, aclara el inicio del proceso: «A raíz de la intervención de apendicitis de Carlos hijo, estuvimos comentando la posibilidad de echarle una mano, de ayudarle a que acelerara un poco el proceso de recuperación, con el primer objetivo de que se sintiera mejor cuanto antes y también, sobre todo, de que tuviera la posibilidad de correr, de sentarse en el asiento del coche en el menor tiempo posible y así no quedarse fuera de las carreras durante demasiado tiempo».

El grave accidente de su padre en el Dakar

Recordando el fuerte accidente del padre en el Dakar 2023, por el que tuvo que ser tratado en la espalda, revela «una conversación» con el veterano piloto en la que hablaron de «la posibilidad de echarle una mano» a su hijo, al que nunca le faltó este método desde el preciso día en el que fue operado: «Él se ha estado tratando con Indiba diariamente en Madrid y luego, cuando ha viajado a Melbourne, ha habido una persona del entorno de confianza que también ha ido a Australia con una máquina Indiba».

En este punto es cuando Noel Jiménez cuenta al detalle qué papel cumple esta máquina de radiofrecuencias: «Se transmite una corriente eléctrica de una manera muy determinada en los tejidos que están dañados, en la pelvis en el caso de Carlos, y lo que hacemos es potenciar el proceso de recuperación natural que tiene nuestro cuerpo de una manera mucho más rápida gracias a electricidad, a una frecuencia muy determinada, estable y precisa que potencia la recuperación más rápida de ese tejido que está dañado».

Poniendo el ejemplo de otros deportistas a los que han tratado recientemente, como el piloto español de MotoGP Álex Rins o Kirk Cousins, estrella de la NFL y quarterback de los Atlanta Falcons, el director ejecutivo de Indiba desvela el protagonismo de su empresa en la Rafa Nadal Academy y la academia de Juan Carlos Ferrero, siendo Carlos Alcaraz uno de sus embajadores. Clubes de fútbol como Barcelona, Espanyol y Valencia también emplean este tipo de medicina para el cuidado de sus jugadores.

Y volviendo a Carlos Sainz, Jiménez no se esconde a la hora de reconocer que su «dolor» comenzó a reducirse al utilizar esta máquina. «Lo primero que experimenta Carlos o lo que experimenta cualquier paciente es una disminución dramática de la inflamación en la zona lesionada o intervenida y consecuentemente lo que hacemos es bajar el umbral del dolor. Bajamos el dolor del paciente, lo que hace que día tras día se sienta mejor», resume.

Sainz utilizó esta máquina en cada paso de su recuperación

Sainz, como bien explica, Noel tuvo «la capacidad física de montarse en un avión e irse al otro lado del mundo». Después de muchas horas de vuelo, el piloto español se subió a su SF-24 y firmó una clasificación espectacular que le llevó a la segunda posición, es decir, a la primera línea de la parrilla. Tras una salida limpia se comió a Max Verstappen, que acabó abandonando por un fallo en sus frenos.

Por una cuestión de privacidad, Jiménez no desveló la duración de las sesiones de radiofrecuencia con Sainz, pero estimó en «media hora» el tiempo habitual para cualquier tipo de paciente que se someta a este método, explicando que en ningún momento recurren a un «aumento de temperatura» y que se centran únicamente en la «transferencia eléctrica», pues de lo contrario el piloto habría tenido «más dolor».

Las felicitaciones no tardaron mucho en llegar hacia Sainz por su increíble hazaña, pero tampoco las muestras de agradecimiento de él mismo y su entorno hacia Noel e Indiba. «A mí me llega por parte del padre y de la persona que está colaborando con él el circuito para compartir la tremenda satisfacción de lo que acaba de ocurrir», dice, dejando siempre claro que el principal culpable de la victoria no es otro que el piloto.

«Hemos sido una pequeñita parte que ha contribuido en el éxito de Carlos. Sainz ha conseguido esto con su fuerza de voluntad, con su ímpetu y bueno, con algunas ayudas tecnológicas y de personas cercanas a él que le han permitido tener esta capacidad de recuperación tan grande», alaba un Noel que no quiere calificar de «milagro» lo sucedido en Melbourne, pero sí un ejercicio de «constancia».