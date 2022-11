Así es la impresionante Nicole Poturalski, ex de Brad Pitt que ahora incendia las redes como WAG

Nicole Poturalski es noticia en medios del corazón y también en redes sociales. La espectacular modelo alemana de origen polaco, ex novia de Brad Pitt, no se esconde y publica fotos y vídeos en sus perfiles junto a su nueva pareja. Y resulta que la influencer ha unido su camino con la estrella de un gran club europeo. Concretamente, está saliendo con el defensa del Borussia Dortmund Nico Schulz, con quien parece estar muy feliz.

Fue hace dos años cuando el actor finalizó su relación con la modelo tras tres meses de duración. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al artista norteamericano quienes aseguraron que el vínculo entre ambos no era lo suficientemente sólido como para prosperar en el tiempo. Las redacciones se dedicaron a investigar a la joven, que resultó estar casada y mantener un matrimonio abierto con el empresario multimillonario Roland Mary, de 70 años. Ambos tienen un hijo de nombre Emil, de ahora nueve años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nico (@nico.potur)



Un allegado a Brad Pitt confió que el romance del actor con Poturalski «nunca fue tan serio como se dijo que era”. La cosa no quedó ahí, pues la propia Nicole se hartó de críticas en sus redes y publicó este incendario mensaje: “Me he estado preguntando desde siempre por qué la gente deja comentarios de odio. ¿Por qué? ¿Cual es tu beneficio? Solo en general, quiero comprender el tren de pensamientos. Porque no lo entiendo. Es tan grosero y triste para los que comentan”.

Ahora, Nicole disfruta de la vida en compañía del futbolista Nico Schulz, defensa del Borussia Dortmund. Además, arrasa en sus redes sociales continuamente con sus sugerentes posados, sus vídeos subidos de tono, etc.