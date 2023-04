Así fue la tangana entre Verstappen y Russell después de la carrera al sprint

Brutal lo vivido en la primera vuelta tras la salida de la carrera al sprint del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Max Verstappen partía desde la tercera posición y rápidamente vio cómo se reducían sus opciones de luchar por los ocho puntos que te otorga la primera plaza. El holandés fue adelantado por George Russell poco después del arranque pero el adelantamiento estuvo repleto de incidentes, algo que le recriminó al término de la prueba.

"Espera la próxima vez lo mismo" El encontronazo entre Verstappen y Russell tras su toque en Bakú 💥😱#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/IBSH3Lt97R — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2023

El piloto de Mercedes chocó contra el holandés en el adelantamiento y se sirvió del mismo para lograr la hazaña. Verstappen por su parte impactó con el lateral derecho de su monoplaza contra el muro y eso hizo que su coche desprendiera trozos de fibra de carbono, por lo que tuvo que salir el coche de seguridad.

Cuando finalizó la carrera, Verstappen se fue directamente a por Russell en el box y se encaró contra él. Además, se pudo ver cómo el Red Bull del holandés tenía un agujero en el pontón causado por el toque con el británico. Con todo ello, el incidente no está siendo investigado por el momento.

Además, después del encontronazo, el campeón del mundo cargó duramente contra el británico en comparecencia ante los medios. «No está arreglado con Russell, no entiendo porque tuvo que arriesgar tanto en la primera vuelta. Me lo ha explicado pero no tiene sentido para mí. Acabamos terceros y conseguimos puntos. Hay un agujero que no pinta bien en el coche y nos centraremos en mañana», señaló Verstappen.

Minutos después, el propio Russell respondió a las críticas del holandés ante la prensa en Bakú. «Ha sido bastante sorprendente. Tenía la línea interior y cuando he visto que estaba intentando mantener la exterior me ha sorprendido bastante. Ese es el riesgo que tomas desde la primera vuelta en un circuito normal. Si estás por el exterior estás expuesto a que el piloto que va por el interior te adelante. Era mi curva y no tengo nada más que añadir», afirmó el inglés.